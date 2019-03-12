شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت قاعد فى بيتك ومن غير تكاليف.. اعرف ازاى تعالج الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية من الأمراض الجلدية المزعجة ولا يوجد سبب محدد للإصابة بها، ولكن هناك عدة عوامل تساعد على ذلك منها التدخين والضغط النفسى والإفراط فى تناول المشروبات الكحولية، مما يسبب ظهور بقع حمراء على البشرة يصاحبها قشور سميكة وتورم المفاصل.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج مرض الصدفية وهى:

1:خل التفاح، يحتوى على مواد مضادة للجراثيم والالتهابات كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على علاج الصدفية وتهدئة الألم والالتهاب.



خل تفاح

2:الكركم، يعتبر من التوابل الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الى تعزز صحة الجلد وتحارب الالتهابات والبقع وتساعد فى علاج الصدفية.

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3:زيت شجرة الشاى، يساعد على علاج الالتهابات والبقع الحمراء ويساعد على تعزيز فروة الرأس وعلاج الصدفية والتخلص من اثارها على الجلد.



شجرة الشاى

4: الشوفان، تعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج الصدفية كما انه يساعد على علاج الالتهاب والاحمرار والحكة.

5:إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل الصدفى فمن الممكن اتباع تمارين اليوجا والتأمل فهى تساعد على العلاج سريعا.