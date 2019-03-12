شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم لأول مرة.. نصائح للعناية بـ "سرة" طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الكثير من الأمهات للعديد من الصدمات والمواقف بعد الولادة، ومن ضمنها نظافة السرة لدى الرضيع والاعتناء بها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق الصحيحة للعناية بسرة طفلك، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير، أن الحبل السري الذي يولد به الطفل يذبل وينفصل عن جسم الطفل خلال من 15 يوما إلى 21 يوما، ويسقط عن الجسم ويتحول لون السرة من الأصفر إلى الأسود وهذا الأمر طبيعي، حتى تصل للون الجلد الطبيعي.



سرة الطفل

ونصح التقرير، بضرورة ترك السرة معرضة للهواء أطول فترة ممكنة، وذلك لسرعة جفافها، وعند استحمام الطفل يجب تجنب وضع الماء على منطقة السرة، لأن هذا يتسبب في عدم التئامها سريعا.

وقدم التقرير، بعض النصائح للحفاظ على نظافة السرة عند الطفل، ومنها:

- نظفي سرة طفلك بالكحول الطبي وبالقطن، وهذا يتسبب في الحفاظ عليها من أي ضرر ويحميها، فقومي بهذه المهمة أثناء تغيير الحفاضات.

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- بعد وقوع السرة عليك الاستمرار في تنظيف المكان لمدة لا تقل عن أسبوع تجنبا لتكوين أي ضرر عليها.

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