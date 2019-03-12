شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض خمول الكبد ونصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكبد واحد من أهم اعضاء الجسم ويتم نقل الدم إليه عبر الشريان الكبدى المحمل بالأكسجين، ولكن قد يتعرض لمشاكل صحية عديدة منها خمول الكبد وتراكم الدهون عليه، وحسب ما ذكره موقع hepmag فان ابرز اعراض خمول الكبد هى:

أعراض خمول الكبد



الكبد

1:فقدان شديد فى الشهية والوزن.

2:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد والضعف العام فى الجسم.

3: الشعور بالغثيان والقىء.

4:ألم شديد فى البطن.

5:شحوب الوجه.

ومن اسباب خمول الكبد

اسباب خمول الكبد



الكبد

1:من أبرز أسباب خمول الكبد هو تراكم الدهون عليه وهى من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها وتسبب ألم شديد ومضاعفات خطيرة اذا لم يتم علاجها.

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2:الالتهابات الفيروسية الكبدية تسبب خمول الكبد.

3:تضخم وتليف الكبد من الأسباب التى تؤدى لخمول الكبد.

4:سرطان الكبد.

وهناك بعض النصائح الصحية للحفاظ على صحة الكبد وحمايته من الخمول والتضخم ومنها

نصائح للوقاية الكبد من الخمول

1:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وتجنب الاطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون.

2:الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة المليئة بالدهون والتوابل.

3:تجنب التدخين والمشروبات الغازية والكحولية لأنها تسبب اضرار صحية عديدة.

4: فى حالة الوزن الزائد لا بد من انقاصه والتخلص من الدهون المتراكمة.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض.

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