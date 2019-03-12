شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مسمار القدم بتغيير الأحذية والعملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمير مسمار القدم أو ما يعرف باسم "الكالو" بطبقات سميكة ومتصلبة من الجلد تتطور عندما يحاول الجلد حماية نفسه من الاحتكاك والضغط، وغالبا ما يتطور على القدمين أو اليدين والأصابع.



علاج مسمار القدم

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الأطباء إنه بالنسبة لمعظم الناس، ببساطة القضاء على مصدر الاحتكاك أو الضغط يجعل الكالو والمواد النسيجية تختفي.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو حالة أخرى تسبب ضعف تدفق الدم إلى قدميك ، فستتعرض لخطر أكبر من مضاعفات مسمار القدم أو الكالو.

منطقة سميكة وخشنة من الجلد

نتوء قوية على الجلد ومرتفعة

الألم تحت الجلد

قشرة أو بشرة جافة أو شمعية

أعراض مسمار القدم "الكالو"

ويميل مسمار القدم إلى التطور على أجزاء من القدم لا تتحمل وزنك، مثل قمم وجوانب أصابع القدم وحتى بين أصابع قدميك، ويمكن أيضا أن تكون موجودة في المناطق التي تحمل الوزن، ويمكن أن يكون الكالو مؤلما عند الضغط عليه.



علاج مسمار القدم

أسباب مسمار القدم

يؤدي الضغط والاحتكاك من الإجراءات المتكررة إلى نمو مسمار القدم والكالو وبعض مصادر هذا الضغط والاحتكاك تشمل:

ارتداء حذاء غير مناسب.

يمكن أن الأحذية الضيقة والكعب العالي أن تضغط على مناطق من قدميك.

تخطي الجوارب.

يمكن أن يسبب ارتداء الأحذية والصنادل بدون جوارب الاحتكاك على قدميك، والجوارب التي لا تناسب بشكل صحيح يمكن أيضًا أن تكون مشكلة.

علاج مسمار القدم "الكالو"

عادة ما يتضمن علاج علاج مسمار القدم "الكاللو" تجنب الأفعال المتكررة التي تسببت في تطوره، ويمكنك المساعدة في حلها عن طريق ارتداء أحذية مناسبة بشكل صحيح ، باستخدام وسادات واقية واتخاذ تدابير الرعاية الذاتية الأخرى.

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علاج مسمار القدم

تقليم الجلد الزائد

علاجات طبية لمسمار القدم "الكاللو"

يمكن لطبيبك أن يخفف من كثافة الجلد أو تقليمه.

إزالة مسمار القدم "الكاللو" بتركيبة طبية

يمكن استخدام "حمض الساليساليك" مع الصنفرة لتنعيم الجلد الميت.

تغيير الأحذية

إذا كنت تعاني من تشوه في القدم، فقد يصف لك طبيبك حذاء مبطن مصنوع خصيصًا لمنع مسمار القدم "الكاللو".

العملية الجراحية.

في حالات نادرة ، قد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لتصحيح العظم المتسبب في الاحتكاك.

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