انت الان تتابع موضوع علامات ومراحل شفاء الحروق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الحرق عبارة عن نوع من الإصابات التي تصيب النسيج العضلي، أوالجلد بسبب الحرارة، أو الكهرباء، أو بعض المواد الكيميائية، أو الاحتكاك، أوالإشعاع ويعتبر الحرق من أشد الإصابات ألماً، و تعباً يحتاج إلى الرعاية والعناية للتأكد من عدم تركه للآثار غير المرغوبة على الجلد.

أنواع الحروق ودرجاتها

الحروق من الدرجة الأولى

وتصيب الجلد عند التعرض لحرارة خفيفة أو نتيجة التعرض للحرارة لمدة قليلةٍ، مثل الجلوس فترة طويلة تحت أشعة الشمس، فتصبح المنطقة المصابة لونها أحمر، ويعاني الشخص من القليل من الألم، وتشفى خلال أربعة أو خمسة أيام مع العلاج أو من دونه، ولا تترك أثراً واضحاً على الجلد.

الحروق من الدرجة الثانية

هي حروق أشد من حروق الدرجة الأولى، وتنتج بسبب التعرض لحرارة متوسطة أو نتيجة التعرض للحرارة لفترة طويلة، وتنقسم حروق الدرجة الثانية إلى:

1- درجة سطحية

يظهر الحرق على شكل فقاعات مملوءة بمادة لزجة وتظهر بسبب انفصال طبقة الجلد السطحية عن الطبقة الأعلى، وتمتلئ بالماء والأملاح والمواد العضوية التي تكون على شكل مزيج مخلوط معاً، وتحتاج لمدة تتراوح بين العشرة أيام إلى الأسبوعين لتشفى، ولا تترك أي أثرعلى المدى البعيد.

2- درجة عميقة

يصبح لون الجلد المحروق أسود داكن وتظهر عليه بقع بيضاء ويتلف الحرق معظم طبقات الجلد، ويحتاج هذا النوع من الحروق إلى مدة تتراوح بين واحد وعشرين يوم إلى ثلاثين يوم، وتترك أثراً خلفها في لون الجلد.

– الحروق من الدرجة الثالثة

تعتبر من الحروق الأخطر والأعمق، فهي تدمر كل طبقات الجلد وتصل إلى طبقة الدهون والعضلات وقد تصل إلى العظام، وتحتاج إلى فترةٍ طويلة للعلاج الجراحي، وتترك الحروق بهذه الدرجة آثاراً مشوهةً مكانها و تحتاج الحروق من الدرجة الثالثة إلى التدخل الجراحي فوراً وتلقي العلاج في المستشفى.

– حروق الدرجة الرابعة:

حروق الدرجة الرابعة هي التي تصاب فيها كافة طبقات الجلد، بالإضافة إلى الأنسجة الأعمق؛ مثل: العضلات أو العظام، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً للعلاج.

طرق علاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية

عند تعرض أحد المحيطين بك للحروق من الدرجة الأولى والثانية والتي تغطّي مساحات صغيرة فيمكن اتباع بعض الخطوات للتخفيف من حدتها

– تخلص من الملابس التي تغطّي المنطقة المحروقة، ثم نعرضها للماء البارد مدة عشر دقائق؛ للتخفيف من الحرارة، وحماية الطبقات السفلى من وصول الحرق لها.

– أعط المصاب المسكنات للتخفيف من الألم الذي يشعر به بسبب الحرق.

– قوم بدهن المنطقة المصابة بمرهم الصبار الطازج أو أيٍ من الكريمات المخصصة لعلاج الحروق.

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– قوم بتغطية منطقة الحرق بضمادة معقمة، وتأكد من تغيير الضمادة مرة يومياً على الأقل.

– حافظ على نظافة المنطقة المصابة لحمايتها من الميكروبات والجراثيم، لذلك قوم بغسل المنطقة المصابة بالماء و الصابون في كل مرة تقوم فيها بتغير الضماد.

علاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية بمواد طبيعية

عصير البصل

يحتوي على مواد مطهرة فيساعد على علاج الحروق فنقوم بوضع كمية كافية من عصير البصل على أماكن الحروق وتركها حتى تجف تماماً،

– خل التفاح

نغمس قطنة نظيفة في خل التفاح، ثم نمسح الحرق ونتركه حتى يجف تماماً.

– البطاط

تقطيع البطاطا إلى دوائر، ثم نضعها على مكان الحروق، ونتركها لمدة خمس عشرة دقيقة.

– الحليب

نضع كمية من الحليب السائل على مكان الحرق، وتركه لمدة عشر دقائق وبعدها غسله بالماء.

– العسل

وضع كمية من العسل على مكان الحرق، ثم تغطيته بقطعة شاش، وتركه لمدة ثلاث ساعات على الأقل، وبعدها نغسله بالماء.

– كربونات الصودا

نخلط كمية متساوية من كربونات الصودا، والماء في وعاء حتى يصبح عجينة متماسكة، ثم نضعها على المكان المصاب بالحرق، ونتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعدها نغسلها بالماء.

– بياض البيض

نضع بياض البيض المخفوق على أماكن الحروق، ونتركه حتى يجف تماماً وبعدها نغسله بالماء.

علامات شفاء الحروق

– يمكن التأكد من شفاء حروق الدرجة الأولى عند اختفاء الاحمرار والتهيج من الجلد، وعودته إلى وضعه الطبيعي.

– اختفاء الفقاعات التي قد تحدث في بعض حالات الحروق، حيثُ يبدأ لونها بالتحول إلى اللون البني الغامق، ثم تبدأ بالشفاء والاختفاء.

– اختفاء الالتهابات والتقرحات من المنطقة المصابة.

– عدم الشعور بالألم في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى عدم الشعور بالضيق منها.

– عودة الجلد إلى وضعه الطبيعي بعد إجراء عمليات رقع الجلد في حالات الحروق المتقدمة.

– في حال الحروق من الدرجة الرابعة يتم التأكد من الشفاء من خلال عودة الأعضاء المصابة للعمل بشكل طبيعي.