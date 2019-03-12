انت الان تتابع موضوع متى تسقط غرز الولادة الطبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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العديد من الأمهات يكون لديهم غرز بعد الولادة ، يساعد التخييط على إنشاء طريق لإغلاق منطقة الشق و تسريع عملية الشفاء ، دعونا نرى كيف تعتني الغرز بشكل صحيح.

كيفية رعاية غرز بعد الولادة

شق الفرج

– غرز episiotomy هي الغرز التي تم إجراؤها في نتيجة قطع العجان ، العجان هو المنطقة الواقعة بين المهبل و الشرج ، هذه الغرز يمكن أن تسبب الألم بعد الولادة.

– يتم اتخاذ قرار استخدام اتخاذ غرزة في الفرج للمرأة أثناء الولادة الطبيعية ، لمنع التمزقات العجانية العفوية ، لأنها أكثر شدة و ستأخذ مزيدا من الوقت لمزيد من الوقت للشفاء.

أسباب إجراء شق الفرج

أثناء الولادة يمكن لطبيبك أن يقرر إجراء شق الفرج ، إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من الشروط التالية:

– استغراق الولادة وقت طويل ، فإذا كانت المرأة في المخاض لفترة طويلة من الزمن ، من الضروري أن تتمكن القابلة من إيجاد مخرج ، الخيار الأفضل في هذه المرحلة هو القيام به.

– تدهور صحة الطفل: إذا كانت صحة طفلك تتدهور بسبب بعض المضاعفات في الولادة ، فيمكن للطبيب أن يقرر إجراء شق الفرج لإنقاذ حياة طفلك ، فيمكن أن يكون وضع الطفل تحت الضغط شديد الخطورة ، و يمكن أن يؤدي إلى الوفاة لذلك يجب تجنبه أثناء الولادة.

– رأس الطفل كبير ، من الممكن للطفل أن يكون له رأس أكبر من طريقة المرور عند الأم ، هذا سيناريو طبيعي و يجب خروج الطفل لإعطاء الراحة للأم و الطفل ، يجب إجراء شق الفرج الوسيطي للمساعدة في الولادة.

– اختلال وضع الطفل ، هذا هو الوضع الذي يخرج فيه الطفل من جسم الأم عبر أجزاء أخرى غير الرأس ، في هذا النوع من الحالات يكون الشق ضروري من أجل تخفيف حركة الجنين.

– في حالة أن المرأة تعاني من حالة صحية خطيرة ، يمكن لبعض القضايا الصحية أن تعيق التسليم السهل ، من بينها السكري و فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، إلخ.

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كيفية العناية بالغرز بعد الولادة

طبيا غرز بضع الفرج ليست مشكلة إذا تم العناية بالجرح بشكل صحيح ، إذا كنت قد خُطبت نتيجة لابيزيوتومي ، قم بزيارة الطبيب بانتظام و اتبع الوصفات الخاصة بك بدقة.

اتبع إجراءات النظافة

من المهم جداً أن تبقى نظيفة لرعاية غرزك بعد الولادة و منع المنطقة المخيطة من الإصابة ، من الضروري أيضًا أن تغسل يدك قبل و بعد استخدام المرحاض ، سوف تسبب البكتيريا على يديك لحدوث مضاعفات ما بعد الولادة ، أيضا قد يوفر لك الطبيب المعالج زجاجة من مطهر (الكلورهيكسيدين ، betadine الخ) ، التي سوف تساعد على الحفاظ على المنطقة نظيفة و جافة دائما.

خذ وقتك للراحة

هذه نقطة مهمة جدا غالبا ما تهملها الأمهات الجدد ، الراحة هي طريقة جيدة للشفاء بعد الولادة و شفاء غرزك ، من المستحسن تجنب الانخراط في الأعمال المضنية خلال هذه الفترة ، احصل على يد المساعدة من أقاربك أو أصدقائك إذا كنت بحاجة إليها.

مع الاصابة بالإمساك

يمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يصف لك بمُنقي البراز ، و هو دواء أيضاً للغرز بعد الولادة ، يمكن أن يساعد هذا النوع من الأدوية على تقليل إجهاد الأمعاء عندما تتحرك ، و بصرف النظر عن منع التلطيخ ، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تخفيف الألم من المنطقة المخيطة أثناء فترة التعافي بعد الوضع.

الامتناع عن الجنس

ممارسة الجنس بعد الولادة مباشرة يمكن أن يكون مرهقاً جداً و مؤلماً للمرأة ، و لكن ما هو أكثر من ذلك يمكن أن تزيد من سوء عملية الانتعاش ، لا تتسرع في ذلك حتى تتعافى الغرز تمامًا.

كم تستغرق الغرز للشفاء

– في المتوسط يستغرق الأمر من حوالي أربعة إلى خمسة أسابيع لسقوط الغرز المهبلية بعد الولادة مما يسهل الشفاء ، عادة سيتحقق الطبيب من غرزك في أول فحص لك بعد الولادة ، و الذي يحدث عادة بعد ستة أسابيع من الولادة.

– في هذه اللحظة سوف ينصحك الطبيب أيضًا بموعد استئناف علاقتك الجنسية ، لتجنب النزيف بعد الجماع و إعطاؤك بعض النصائح للتغلب على مضاعفات ما بعد الوضع.

– قد ينصح أيضًا بالقيام بتمارين كيجل للمساعدة في استعادة قوة العضلات حول العجان.

متى يجب طلب الطبيب بعد غرز شق الفرج

يجب أن تسعى للحصول على الرعاية المهنية بعد غرز شق الفرج ، إذا كنت قد لاحظت أي علامات للعدوى حول الجرح ، في معظم الأحيان عادة ما تكون الغرز المصابة ناتجة عن وجود البكتيريا – المكورات العنقودية أو الزائفة حول الغرز ، أيضا يجب عليك زيارة الطبيب عندما تواجه ما يلي في جسمك:

– تورم حول الغرز.

– إحساس دافئ حول الموقع.

– دم أو صديد برائحة كريهة قادمة من المنطقة المخيطة.

– حمى.

– تضخم الغدد الليمفاوية.