شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار قرع العسل.. منها مشاكل الهضم وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرع العسل من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، فهو مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات ولكن الإفراط فى تناوله قد يسبب أضراراً صحية، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار قرع العسل عند الافراط فى تناوله، بحسب ما ذكر موقع "good health all".



قرع العسل

أضرار قرع العسلقد يؤدي إلى زيادة الوزن

تناول قرع العسل على أساس منتظم يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب انخفاض قيمة السعرات الحرارية به، فتناول 100 جرام من اليقطين يوفر حوالي 26 كالوري من الطاقة، كما أنه غنى بالألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء لفترة أطول وتقلل من رغبتك فى تناول الطعام ، وهو ما يجعله مفيداً لخسارة الوزن، لكن على الرغم من أن قرع العسل مفيد عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، إلا أنه يجب أيضًا تذكر أن أفضل طريقة لاستخدامه لفقدان الوزن هي تناوله كما هو وليس فى شكل عصير، لأن العصائر يضاف لها السكر وبالتالى قد يؤدى لزيادة الوزن.

وكذلك فإن بذور القرع هي أيضاً عامل رئيسي لزيادة الوزن بسبب سعراتها الحرارية العالية، حيث أن تناول 100 جرام من بذور القرع توفر حوالي 446 سعرة حرارية.



من اضرار قرع العسل مشاكل الهضم

- اضطرابات ومشاكل فى الهضم

الألياف الغذائية الموجودة في اليقطين بمثابة ملين طبيعي وتحسن حركة الأمعاء وتضمن القضاء على النفايات من الجسم ولكن الافراط فى تناول الألياف له بعض الآثار الجانبية منها: سوء الامتصاص، آلام في البطن، عدم انتظام ضربات القلب، عسر الهضم، غازات الأمعاء ، والانتفاخ المعوي، لذا يجب تناول قرع العسل باعتدال.

قد يسبب نقص السكر في الدم

قرع العسل يبطئ من معدل امتصاص السكر في مجرى الدم وهذا يساعد في السيطرة على مرض السكري، كما ، تلعب الألياف الغذائية الموجودة في اليقطين أيضًا دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري بسبب قدرتها على تقليل امتصاص السكر عن طريق مجرى الدم، ولكن من الأفضل تناوله باعتدال، لأن تناول الكثير من اليقطين قد يخفض ​​سكر الدم لديك إلى مستوى منخفض بشكل كبير، وهذا قد يؤدي إلى هبوط السكر في الدم، خاصة إذا كنت تتلقى علاجاً لمرض السكر.

ونقص السكر في الدم هو حالة ينخفض ​​فيها مستوى السكر في الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل عدم وضوح الرؤية، سرعة ضربات القلب، شحوب الجلد، الصداع، الدوار، الجوع المفرط، التعرق المفرط، فقدان الوعي.



خفض ضغط الدم من اضرار قرع العسل

قد يسبب انخفاض ضغط الدم

الافراط فى تناول اليقطين يساعد فى انخفاض ضغط الدم بصورة كبيرة، خاصة إذا كنت تتناول أدوية خفض الضغط، لذا من المهم تناوله باعتدال للحفاظ على مستوى معتدل لضغط الدم.

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وقرع العسل يخفض ضغط الدم، وهذا يرجع إلى وجود "البوتاسيوم" فيه وهو معدن حيوي يعمل كعامل توسع للأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية في أجسامنا و يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم.



اضرار قرع العسل

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