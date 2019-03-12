شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الدوخة.. أمراض القلب و الضغط والشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوخة هى الشعور بالدوار فى محيط الشخص، والذي يحدث عادةً بسبب حركة الرأس أو التمركز، يمكن أن تسبب الدوخة العديد من أمراض أعضاء التوازن في الأذن الداخلية ، أو قد يكون من أعراض الورم أو السكتة الدماغية.

أسباب الدوخة وفقا لتقرير موقع " emedicinehealth" قد تشمل:

أمراض القلب (النوبة القلبية)

مشاكل ضغط الدم

أمراض الدماغ أو ظروف مثل (السكتة الدماغية ، والخرف ، والصداع النصفي)

الأدوية (ضغط الدم وأدوية الألم، والمضادات الحيوية)

الاضطرابات الأيضية (نقص السكر في الدم والجفاف)

الشيخوخة

القلق والتوتر والاكتئاب

الحمل

أمراض مثل (الحساسية، عدوى الجيوب الأنفية).



اسباب الدوخة4

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تشمل علامات وأعراض الدوخة الدوار الشعور بالإغماء أو الدوران أو الحرك ، أو الضعف أو التعب أو الارتباك أو الشعور بالتوازن أو الصداع أو ضغط الرأس أو ألم الصدر أو ضيق الغثيان أو القيء.

يعتمد تشخيص الدوخة على السبب، ومعظم أسباب الدوخة غير ضارة ، تزول من تلقاء نفسها، ولكن في بعض الأحيان تكون الدوخة هي العرض الوحيد للمرض الخطير، والذي قد يكون مساره مهددًا للحياة أو يمكن علاجه بسهولة.



اسباب الدوخة 1

عدم انتظام ضربات القلب حيث تكون معدل ضربات القلب سريعة جدا أو بطيئة.

ضعف عضلة القلب أو اعتلالها أو تناول أدوية تؤثر على معدل أو قوة تقلصات القلب.

ارتفاع شديد في ضغط الدم.

انخفاض ضغط الدم بسبب أمراض القلب ، واضطرابات النزف ، وفقر الدم ، وردود الفعل السلبية للأدوية.

أسباب الدوخة الناجمة عن أمراض القلب أو مشاكل ضغط الدم

نقص في الأكسجين في الدم.

انخفاض السكر في الدم بما في ذلك رد فعل الانسولين.

الجفاف.



اسباب الدوخة3

أسباب الدوخة الناتجة عن الاضطرابات الأيضية

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة أو النشاط أو الضعف .

انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

تصلب الشرايين .

الاعتلال العصبي ( وو خلل تدريجي للأعصاب الناجمة عن أمراض مختلفة ، وخاصة مرض السكر)

سن اليأس

ضعف البصر

الإصابة بمرض عقلي

ضعف السمع أو الطنين في الأذنين .



اسباب الدوخة6

أسباب الدوخة الناتجة عن الشيخوخة

النزيف

فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء)

أمراض الغدد الصماء التي تؤثر فيها الأجهزة المنتجة للهرمونات مثل الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدة النخامية على الترطيب وتوازن الملح ووظائف الأعضاء الأخرى.

الحساسية قد تسبب الصفير وانخفاض ضغط الدم ، أو يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الدوار.

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل .



اسباب الدوخة

أسباب الدوخة الأخرى

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