شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة الرباعى المدمر للمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرف فى المجلة الأوروبية للقلب اليوم، أن العوامل التي تؤثر على صحة الأوعية الدموية لدينا ، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والنبض ، والسمنة ومرض السكري ، ترتبط بتدمير المخ.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، فحصت الدراسة الارتباطات بين سبعة عوامل تؤثر على الأوعية الدموية والاختلافات في هياكل الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة الدكتور "سيمون كوكس"، الباحث الرئيسي في مركز الشيخوخة المعرفية والوبائيات في جامعة أدنبره (بريطانيا) ، بفحص أدمغة 9772 شخصًا بالتصوير بالرنين المغناطيسي، وكانت تتراوح أعمارهم بين 44 و 79 عاماً.

ووجد الباحثون أنه باستثناء مستويات الكوليسترول المرتفعة ، فإن جميع عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بالأوعية الدموية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة مرتبطة بانكماش أكبر للدماغ، وانخفاض المادة الرمادية وهو (النسيج الموجود أساسًا على سطح الدماغ) والمادة البيضاء (نسيج في أجزاء أعمق من الدماغ)، وكلما زادت عوامل خطر الأوعية الدموية التي يعاني منها الشخص كانت صحة مخه أفقر.

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