انتبهي لهذه المفاهيم الغذائية الخاطئة.. وإليكِ الصواب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مفاهيم غذائية عديدة يتداولها الناس ولا يعرفون مدى صوابها من خطئها، لعدم الرجوع إلى أصحاب الاختصاص لأخذ المشورة والتأكد مما يسمعونه أو يقرؤونه.

اختصاصي التغذية قتيبة محيسن أوضح بعض هذه المفاهيم، وعمل على تصويبها وتقديم أهم التوصيات حولها، منها:

الطفل لا يأكل

عدم رغبة الطفل في تناول الطعام مشكلة تؤرق كل أمّ، بحيث تريد أن تُطعمه ولو فوق طاقته.

وللتغلب على ذلك يجب أن تحرص على عدم فرض الطعام عليه، أو الإلحاح عليه بتناوله، ومن الصواب وضع الأطعمة المفيدة أمامه دون أن تأمره بتناولها، وهذا يعني التزام الصمت، وتجنب معاقبته بحرمانه من الطعام في الوقت نفسه.

لا يستطيع مرضى السكري تناول التمر

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هذا غير صحيح، باستطاعة مرضى السكري تناول التمر ولكن بكميات محدودة، وعادة ينصح أخصائي التغذية مرضى السكري بتناول 3 حبات تمر في اليوم كجزء من الطاقة الحرارية المطلوبة خلال هذا اليوم.

الأسنان هي المسؤولة عن الرائحة غير المستحبة التي تصدر من الفم

الرائحة غير المستحبة التي تصدر من فم بعض الأشخاص قد تنتج من حالة مرضية تصيب أحد أجهزة الجسم كالجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، وقد تصدر هذه الرائحة بعد أكل أنواع معينة من الأطعمة، غير أنه في معظم الحالات يصاحب هذه الرائحة وجود تغيرات مرضية بالفم والأسنان؛ ما يعني أن الأسنان ليست وحدها المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.

تناول البيض ذي القشرة السمراء أفضل من البيض ذي القشرة البيضاء

هذا غير صحيح، لا توجد علاقة بين لون قشرة البيضة وقيمتها الغذائية، فالاختلاف في لون القشرة راجع إلى اختلاف سلالات الدجاج فقط.