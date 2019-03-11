شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وخفايا فى عالم الأطفال الرضع.. هنقولك 5 أسرار عن صحة البيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أسرار وخفايا فى عالم الأطفال لا نعلمها، حتى الأمهات لا تعرف اسرار كثيرة فى حياة طفلها الرضيع، فتواجه صعوبة شديدة حتى تكتشف سبب بكائه أو مرضه وذلك لعدم قدرته عن التعبير عن كل ما يشعر به ، لذلك يقدم الخليج 365 أسرارا صحية فى عالم الاطفال الرضع وفقا لما ذكره موقع webmd



الرضيع

1: فى بعض الأحيان يتوقف الرضيع عن التنفس وفى الغالب يكون ذلك وهو نائم، قد يتوقفون عن التنفس لمدة تتراوح من 5 الى 10 ثوانى ، فعدم انتظام التنفس أمر طبيعى لكن إذا زاد عن الحد الطبيعى أو تحول لونه إلى اللون الأزرق فلا بد من التدخل الطبى السريع.

2:يعتقد الأمهات أن الأطفال الرضع لا يتذوقون الطعام ولكن تحتوى اللوزتين على مراكز تذوق أكثر من الطفل الكبير، فيستطيع الرضيع أن يتذوق الحلو والمر والحامض ولكن ليس المالح حيث يتذوقه بعد مرور 5 شهور من عمره.



حديثى الولادة

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3:يبكى الطفل دون دموع، يبدأ الطفل فى البكاء بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن الدموع لا تظهر إلا بعد مرور شهر واحد.

4: يمتلك الرضيع ثدى ويمكنه إفراز الإفرازات عند الضغط عليه وذلك لأن الأطفال يمتلئون بالأستروجين من الأم، وعادة يزول ذلك بعد عدة أسابيع ويمكن ان يكون لدى الفتيات ايضا إفرازات مهبلية تستمر لعدة أيام.



طفل .

5:قد يتعرض الطفل الرضيع للانتصاب ، قد يكون ذلك عند التبول أو نتيجة الكدمات والتورم الذى تعرض له اثناء عملية الولادة.