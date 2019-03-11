٥ خطوات تساعد على فقدان الوزن خلال زمن مثالي

يسعى الكثيرون وراء حلم الرشاقة دون أن يعلموا أن بإمكانهم حرق الدهون من خلال عدد قليل من الخطوات في حياتهم اليومية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين ٥ خطوات بسيطة قد لا تخطر على بال كثيرين تساعدهم على فقدان الوزن خلال زمن مثالي، نستعرضها لكم فيما يلي:

1- الدفع نقدا





وجد أكاديميو جامعة كورنيل الأمريكية أن الدفع نقدًا بدلاً من البطاقة الائتمانية يقلل من إنفاقنا الشهري على المواد الغذائية بنسبة ٢٣٪، لذلك لا تستخدم بطاقات الائتمان عند شراء طعام، بل ادفع نقدا حتى ترى كم الأموال أمامك التي تنفقها على الوجبات الخفيفة والمشروبات والمشتريات الصغيرة الأخرى.

2- عالج نفسك بأسبوع الراحة



انس الوجبات الحرة أو الأيام الحرة خلال الأنظمة الغذائية، بل اعمل على زيادة السعرات الحرارية لمدة أسبوع كامل لتحصل على نتائج أفضل، ويرى العلماء أننا قد نكون أفضل حالًا بالحصول على فترة راحة من النظام الغذائي لمدة أسبوع كامل في كل مرة.

ويقول الباحثون في جامعة ميتشيجان الأمريكية إن زيادة السعرات الحرارية بنسبة ٣٠٪ على مدى ٧ أيام يمكن أن توقف ارتفاع الأنسولين بقية الوقت، لذا زد سعراتك الحرارية أعلى قليلاً لمدة أسبوع واحد في الشهر وشاهد قدرتك على الالتزام بقية الوقت.

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3- أبطئ وتيرة الطعام





تشغيل الموسيقى الصاخبة في نفس وقت تناول الطعام يجعلنا نأكل بشكل أسرع، فعندما نكون محاطين بأصوات متسارعة نشعر دون وعي بالضغط، مما يؤثر على سرعة مضغنا.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام مع الموسيقى قضوا ١٠ دقائق فقط في تناول الطعام وانتهى بهم الأمر إلى استهلاك ٤٥٠ سعرة حرارية إضافية، ويقول العلماء إنك إذا أكلت مع الموسيقى الهادئة قد تقضي المزيد من الوقت في تناول الطعام ومضغه.



4- تناول كوبا من الحليب





اكتشف علماء من جامعة ماكماستر في كندا أن الأشخاص الذين شربوا كوبا من الحليب بعد قيامهم برفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية فقدوا ضعف الدهون في الجسم على مدى ١٢ أسبوعا.

5- شاهد أفلام الرعب

كشف خبراء جامعة ويستمنستر البريطانية أنه عندما نشاهد أفلاما مخيفة يمكننا حرق ١٨٤ سعرا حراريا، فمع تسارع النبضات وضخ الدم في الجسم بشكل أسرع، يواجه الجسم طفرة في الأدرينالين الذي يتم إنتاجه خلال فترات قصيرة من التوتر الشديد بسبب الخوف، والمعروف بقدرته على خفض الشهية، وزيادة معدل الأيض الأساسي، وفي النهاية يحرق مستوى أعلى من السعرات الحرارية.



