شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن التعرق المفرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من التعرق المفرط وخصوصا اثناء الليل مما يعرضهم للإزعاج والضيق، و يجهلون السبب الحقيقى وراء هذه المشكلة ، لذلك يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التعرق المفرط وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



فرط التعرق

س: ما هى أسباب التعرق المفرط؟

ج:

1: انخفاض نسبة الجلوكوز فى الدم.

2:الحمى.

3: النوبات القلبية.

4: فيروس نقص المناعة البشرية.

5:فرط نشاط الغدة الدرقية.

6:ابيضاض الدم.

7: الاصابة بمرض الملاريا.

8:الاثار الجانبية لبعض الادوية.



تعرق

س: ما هى العلامات التى تصاحب التعرق؟

ج:

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قد يصاحب التعرق بعض الاعراض الاخرى وهى

1:ارتفاع درجة الحرارة مع التعرق الشديد.

2: التعرق مع ألم شديد فى الصدر.

3:التعرق وضيق فى التنفس وسرعة فى ضربات القلب.

س:ما هو علاج التعرق المفرط؟

ج:

1: قد يصف الطبيب مضادات التعرق التى تساعد على الحد من زيادته.

2:فى بعض الاحيان تستخدم حقن البوتكس لعلاج التعرق الشديد، حيث انها تحجب الاعصاب التى تحفز الغدد العرقية.

3:يحتاج بعض المرضى لإجراء العمليات الجراحية لإزالة الغدد العرقية تحت الابطين وذلك فى حالة التعرق الشديد.

4:تغيير الجوارب الخاصة بك باستمرار.

5: علاج السبب الرئيسى الذى ادى للتعرق المفرط.

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