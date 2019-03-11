شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى جسمك بيتخدر بالكامل؟ ..3 مراحل هتمر بيها لو خدت بنج كلى.. وعشان متقلقش "دوخة وغثيان" علامات هتظهر عليك أول ما تفوق منه.. والصيام والامتناع عن التدخين حاجات مهمة قبل ما تدخل غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخضوع للبنج الكلي من الأمور المزعجة التي يشعر الشخص المريض الذي يستلزم الخضوع لعملية جراحية، فهناك العديد من الأسئلة خوفا من البنج أو التخدير الكلي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على إجابات على العديد من الأسئلة التي تطرأ في أذهان المرضي حول البنج الكلي.

ومن أشهر تلك المخاوف: ماذا يحدث لو لم أفيق من البنج؟..وماذا سيحدث لجسمي؟ جميعها أسئلة تطوف في ذهن الشخص المريض، ويجب علي المريض الاطمئنان لأن طبيب التخدير هو الذي يقوم بتخديرك، وقبل هذه الخطوة يقوم بطرح العديد من الاسئلة عليك للتعرف علي كمية البنج التي تقاس وفقا لوقت العملية ووزن وطول والحالة الصحية للمريض، وإذا كان مدخنا أم لا.



البنج الكلي

ووفقا لما نشره موقع " mayoclinic"، و مجلة "توب سانتيه" الفرنسية، سنتعرف علي أكثر الأسئلة والأجوبة التي تسعي لبث شعورك بالإطمئنان، ومنها:

لماذا يطلب الطبيب الصيام قبل ساعات من العملية؟

للحفاظ علي صحتك يجب أن تكون صائما، لأن الصيام يعمل على تنظيف وتخلص المعدة من الأطعمة وبقايا الطعام، وهذا من شروط التخدير العام، لتجنب الرغبة بالقيء أو الغثيان أثناء الخضوع للعملية.

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هل يمكن الاستيقاظ أثناء إجراء العملية؟

من أكثر الأسئلة التي تطرق المريض، هل يمكن أثناء إجراء العملية وبعد البنج أن استيقظ؟..وأوضحت التقارير أن هذا شبه مستحيل ولم يحدث غير في حالات قليلة لأن عملية التخدير تمر بثلاث مراحل وهي المسكنات والمنومات وإرتخاء العضلات.



التخدير

-هناك العديد من المضاعفات التي نسمع عنها حول البنج الكلي كحدوث مشاكل في الذاكرة والدوخة والغثيان فور الاستيقاظ هل هذا حقيقي؟

جميع المضاعفات الناتجة عن البنج أو التخدير الكلي تكون مؤقتة وليست دائمة، فالشعور بعدم القدرة علي التركيز، والرغبة في الغثيان وبرودة الجسم الشديدة، والدوخة أشياء طبيعية يمر بها الشخص أثناء عملية الاستيقاظ من البنج، ولا تبقي طويلا وتزول تدريجيا.



البنج

-لماذا ينصح الطبيب بالتوقف عن التدخين قبل العملية وكم هي المدة؟

التدخين من العادات اليومية الخاطئة، والتي يجب التوقف عنها والإقلاع عنها بشكل نهائي، لذا يطلب الطبيب من المريض الإقلاع عن التدخين قبل العملية علي الأقل بشهر وذلك وفقا لتقارير، وذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل في الجهاز التنفسي للجسم، لأن التدخين يتسبب في تكوين البلغم ويقلل من سرعة التئام الجروح، وزيادة فرص الاصابة بالتهابات ونزلات برد التي قد تصل في بعض الأحيان للالتهاب الرئوي، ولذا ينصح الطبيب بالإقلاع عن هذه العادة قبل العملية بفترة لتجنب حدوث أي مضاعفات.