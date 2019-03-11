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الدورة الشهرية هي عادة شهرية تمر بها كل فتاة منذ وقت البلوغ وتستمر عند السيدة إلى سن اليأس، في الغالب يكون الدم أحمر سائل في أيام الدورة الشهرية، لكن في بعض الحالات يكون هناك كتل دموية في هذا الدم، مما يجعلنا نوضح لكم اسباب نزول كتل دم اثناء الدورة الشهرية حتى تعرف كل سيدة السبب في هذا.

ما هي الدورة الشهرية

الدورة الشهرية من أصعب الفترات التي تمر بها معظم البنات خاصة في فترة المراهقة، والدورة الشهرية تأتي للفتاة عندما تصل إلى البلوغ وهي العلامة الأساسية التي تدل على البلوغ.

تأتي الدورة الشهرية في الغالب لكل امرأة كل 28 يوم وتستمر أيام هذه الدورة من حوالي 3 أيام إلى أسبوع وتختلف من امرأة إلى أخرى.

تصاحب هذه الفترة بعض الأعراض والألم الذي تشعر به السيدة مثل: الصداع، العصبية، ألم الثديين، ألم أسفل الظهر، المغص الشديد وغيرها من الأعراض الأخرى المؤلمة.

اسباب نزول كتل دم اثناء الدورة الشهرية

يعتبر نزول كتل دموية عند السيدات في فترة الدورة الشهرية أمر عادي وشائع لدى الكثير من السيدات، وهذا الأمر يعتبره الأطباء أنه من الأمور الطبيعي التي لا داعي للقلق والخوف منها.

الاستمرار في نزول الدورة الشهرية بكتل دموية طوال أيام الدورة الشهرية وتكرار هذا الأمر في ثلاثة أشهر متتالية هذا الأمر الذي يجعل الفتاة تفكر في الذهاب إلى الطبيب خاصة أن هذا الأمر قد يتسبب نتيجة عدة أسباب منها:

– وجود خلل أو اضطرابات في الهرمونات الأنثوية التي تكون مسؤولة عن عملية الإباضة مثل: وجود خلل في الغدة النخامية التي تقوم بإفراز هرموني البروجيسترون والأستروجين والتي تتحكم في الحالة النفسية للفتاة، والتغيرات المفاجئة في وزن الفتاة.

– قد يكون السبب في نزول هذه الإفرازات الدموية هو تناول الفتاة لبعض الأنواع من الأدوية.

– تحدث هذه الكتل في حالة زيادة حجم الرحم عند الفتاة عن الحد الطبيعي.

– كذلك قد يكون السبب في ذلك هو وجود ألياف وأورام أو التهابات في الرحم تتسبب في غزارة الدورة الشهرية مما يؤدي إلى محاربة المضادات للتجلط التي توجد في الدم بشكل طبيعي وبالتالي نزول دم الدورة على شكل كُتل.

– تزيد هذه الإفرازات المتكتلة أيضًا في حالة نشاط زائد في المبيضين.

– توجد هذه التكتلات الدموية في حالة تكيس المبايض.

– غزارة الدورة الشهرية.

نصائح يجب اتباعها للسيدات في فترة الدورة الشهرية

هذه النصائح يجب على كل سيدة أن تقوم بها في فترة الدورة الشهرية كل شهر حتى تمر هذه الفترة بسلام بدون حدوث أي مشاكل.

– يمكن للفتاة أن تقوم بالاستحمام بالماء الدافئ للتخلص من الألم الذي يصيب الفتاة في فترة الدورة الشهرية.

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– الإكثار من شرب السوائل بقدر الإمكان لمساعدة الجسم من التخلص من الدم الخاص بالدورة الشهرية في وقت قياسي.

– من أفضل المشروبات التي تناسب فترة الدورة الشهرية هي: النعناع، اليانسون، القرفة، الكمون وغيرها من المشروبات العشبية.

– يجب أن يتم وضع قربة بلاستيك تحتوي على ماء ساخن ويتم وضعها على منطقة البطن لتقليل ألم الدورة الشهرية.

– تناول الوجبات الخفيفة والقليلة في الكمية بحيث يمكن تقسيم الوجبات الغذائية على أكثر من وجبة في اليوم.

– ضرورة تغيير الفوطة الصحية أكثر من مرة في اليوم لتجنب وجود الجراثيم والبكتيريا في هذه المنطقة.

– يجب تجنب حسر البول لفترات طويلة أثناء وجود الدورة الشهرية.

– لا يفضل أن تحمل المرأة الأشياء الثقيلة ولا يجب أن تقوم بمجهود كبير في فترة الدورة الشهرية.

– الابتعاد عن المشروبات الباردة والآيس كريم والحمضيات والعصائر والمياه الغازية.

– لا يفضل تناول الأقراص الطبية التي تؤدي إلى سيولة الدم.

– لا يفضل إزالة الشعر الزائد من الجسم في هذه الفترة لأن الجسم يكون حساس جدًا في هذه الفترة.

تخفيف ألم الدورة الشهرية

هناك بعض الطرق يمكن من خلالها للسيدة أن تقلل ألم الدورة الشهرية لديها وهي كالتالي:

– يمكن عمل كمادات دافئة على منطقة البطن وعند الرحم في مكان الألم، لأن الماء الساخن يعمل على محاربة الألم ويهدئ منه.

– لا يجب تناول الأطعمة التي تؤدي إلى احتباس الدورة الشهرية مثل الأطعمة الدهنية، الموالح، الكافيين، المشروبات الغازية وغيرها.

– يمكن القيام بعمل مساج عن طريق إضافة بعض الزيوت العطرية في منطقة الألم لتخفيف ألم الدورة الشهرية.

– تناول كمية كافية من الكالسيوم في هذه الفترة تعمل على تقليل الشعور بالألم.

– ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل أثناء فترة الدورة الشهرية مثل: المشي، اليوغا، وغيرها.

– في حالة تناول المسكنات المهدئة للألم أثناء تناول الدورة الشهرية يفضل أن يتم استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي نوع من أنواع المسكنات.