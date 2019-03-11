4 طرق طبيعية تُساعدك على الحدّ من خطر الإصابة بالصداع النصفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبرُ الصداع النصفي من المشكلات التي تُعاني منها كثيرٌ من السيدات هذه الأيام، وعادةً ما يظهر في صورة ألم متوسّط إلى شديد بأحد جانبي الرأس، ويسوء مع الحركة، ويؤثر بالسلب على القدرة على إنجاز المهام اليومية.

وتُقدّم هانا براي، وهي خبيرةٌ في العلاج بسبل التغذية ببريطانيا، 4 نصائح تُساعد في السيطرة على تلك المشكلة بشكل طبيعي، خصوصًا لمن يعانون منها بصورة مُنتظمة.

زيادةُ المغنيسيوم، تُنوّه هانا إلى أن دراساتهم أظهرت لهم أن مستويات هذا العنصر تكون قليلة في الدم لمن يعانون من الصداع النصفي مقارنةً بمن لا يعانون منه، ولهذا فإن نقص هذا العنصر قد يساهم في الشعور بالصداع بشكل متكرر.

ولهذا تنصحُ هانا برفع مستويات ذلك العنصر عبر التركيز على تناول أطعمة منها الخضروات المورقة مثل السبانخ، السلق، اللفت والكرنب لأنها أطعمة غنية بعنصر المغنيسيوم، ولهذا يُنصح بتناول ما بين حصة إلى حصتين على الأقل كل يوم.

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تحديدُ نوعية الأطعمة التي يشعر الجسم تجاهها بحساسية، حيث تُؤكّد هانا أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبّب في حدوث الصداع النصفي، وهو ما قد يحدث بعد تناول تلك الأطعمة ببضع ساعات أو خلال أيام، ولهذا يجب اكتشافها وتفاديها.

ضبطُ مستويات السكر في الدم بشكل متوازن، حيث تنصح بتجنّب الأطعمة السكرية وكذلك الكربوهيدرات المكررة التي من بينها الشوكولاتة، الحلويات، المشروبات الغازية، الكعك، البسكويت، الخبز الأبيض والمعكرونة.

ضبط الوزن، حيث تُؤكّد هانا أن زيادة الوزن يزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي ومن وتيرة الإصابة وشدّتها، ولهذا تشير هانا إلى أهمية ضبط الوزن للحدّ من المشكلة مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل معتدل.