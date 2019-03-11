دينيس ريتشاردز تُهنئ ابنتها بعيد ميلادها الخامس عشر

نشرت الممثلة الأميركية دينيس ريتشاردز وهي أم لثلاثة بنات، مجموعة من الصور لابنتها الأكبر "سام" على موقع تبادل الصور "أنستغرام" لتهنئتها بعيد ميلادها الخامس عشر، السبت الماضي.

شاركت نجمة مسلسل "ربات بيوت حقيقيات من بيفرلي هيلز"، مجموعة من صور سام، وهي ابنتها من زوجها السابق، شارلي شين، وكتبت: "سام الجميلة عيد ميلاد سعيد... أنا أحبك كثيرًا وأحب شغفك وقوتك واندفاعك لما تؤمنين به".أقرأ أيضاً :

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وأضافت: 'أنا فخورة جدا بكِ. لا أستطيع أن أصدق أنكِ أصبحتِ في عامك الخامس عشر بالفعل.. أنا أحبك كثيرا ️ عيد ميلاد سعيد".

وظهرت سام في إحدى الصور ترتدي قبعة ولباس التخرج ، وفي صورة أخرى تحتضن مجموعة من الكلاب الصغيرة، وصورة أخيرة لها في المدرسة في سنواتها الأصغر سنا".

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سام هي ابنة دينيس من زوجها السابق تشارلي شين، اللذان تزوجا من عام 2002 إلى 2006 ، وهما أيضا أبوان لابنتهما لولا ، 13 سنة.

النجمة الشقراء الجميلة هي أيضا أم لإلويز جوني ريتشاردز ذات السابعة عام، التي تبنتها عام 2011، وهي الآن متزوجة من هارون فيبرز الذي تزوجته في سبتمبر.

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