اعتقال مُجنّدة سابقة في الجيش الأيرلندي بعد انتقالها إلى سورية

اعتُقلت مجنّدة أيرلندية سابقة في الجيش اعتنقت الدين الإسلامي وسافرت إلى سورية حيث أنجبت طفلا لعضويتها في تنظيم "داعش"، وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندية أن مواطنة أيرلندية اعتقلت في شمال سورية لكن لم تؤكد هويتها.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه وفقا إلى تقارير موقع "آر تي إي" الأيرلندي، فإنه رغم عدم وجود تأكيد رسمي، تعتقد الشرطة الأيرلندية ومسؤولون في وزارة وقوات الدفاع بأنها عضوة سابقة في قوات الدفاع، كما أن المرأة التي يعتقد بأنها من شمال شرق البلاد التحقت بالقوات حين كانت في سن الـ19 وخدمت في القوات الخاصة لمدة 5 أعوام، ومنذ 8 أعوام تركت القوات واعتنقت الديانة الإسلامية، وأصبحت متطرفة، ويعتقد بأنها سافرت إلى سورية منذ نحو 3 أعوام.

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وتواصلت الشرطة مع أسرتها، وطلبت منهم الحفاظ على إمدادهم بالتطورات، وتعمل الشرطة الآن على التأكد من هوية المرأة لتؤكد تقارير توقيفها في مطار في سورية، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأيرلندية إنها توفر مساعدة استشارية للمواطنين الأيرلنديين في الخارج، لكن ليس من المواضح ما إذا كانت المرأة طلبت المساعدة من السلطات الأيرلندية.

يأتي اعتقال السيدة مع مواجهة ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطاني، انتقادات قوية لتجريد مراهقة من الجنسية البريطانية بعد مغادرتها المملكة المتحدة في عمر الـ15؛ للالتحاق بداعش. ورغم ولادة الفتاة طفلا يبلغ من العمر أسابيع قليلة توفي بسبب التهاب رئوي في معسكر للاجئين كما رفضت فرصة عودتها، وتواصلت الإندبندنت مع وزارة الشؤون الخارجية الأيرلندية للتعليق.

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