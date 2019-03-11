حبس مُعارضة سودانية لمطالبتها بتنحي عُمر البشير عن الحكم

الخرطوم ـ لايف ستايل
أكد مسؤولون حزبيون أن محكمة طوارئ سودانية قضت أمس الأحد بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع.
وحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤولون إن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاما بحقهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني (42 دولارًا) لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.
وأعلن الرئيس السوداني في شهر فبراير حالة الطوارئ، التي أفرزت سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية.
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