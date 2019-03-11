شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تلوث الهواء قد يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية للجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة روتجرز الأمريكية أن الجسيمات المجهرية الموجود فى الهواء الملوث التي تستنشقها النساء الحوامل قد تضر بتطور القلب والأوعية الدموية للأجنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التي نشرت في دورية علم السموم القلبية الوعائية أن الثلث الأول من الحمل نافذه حرجة يؤثر فيها الملوثات بشكل كبير على أنظمة القلب والأوعية لدى الأم والجنين.

وقال "فيبي ستابلتون"، أستاذ في مدرسة روتجرز إرنست ماريو للصيدلة وعضو هيئة التدريس في معهد روتجرز للعلوم البيئية والصحة المهنية: "هذه النتائج تشير إلى أن النساء الحوامل واللاتى يخضعن لعلاج الخصوبة يجب عليهن تجنب المناطق المعروفة بتلوث الهواء العالي أو البقاء في الداخل في أيام الضباب الشديد للحد من تعرضهن للهواء الملوث".

وأضاف الباحثون أن ما تستنشقه الأم يؤثر على جهاز الدورة الدموية الخاص بها ، والذي يتكيف باستمرار لتوفير تدفق الدم الكافي للجنين أثناء نموه.

وتابع الباحثون إنه يمكن التعرض لهذه الملوثات تقليص الأوعية الدموية ، ومنع تدفق الدم إلى الرحم وحرمان الجنين من الأكسجين والمواد الغذائية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأخير النمو والتنمية.

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