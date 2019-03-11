شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. 5 أطعمة هترجعك شباب منها الجرجير والقرنبيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوصول لمرحلة الشيخوخة من الامور التى تخشى الكثير من السيدات الوصول اليها نظرا لتغيير ملامحهن وأنوثتهن، ولكن قد يكون للطعام الصحى دور فى تأخير عملية الشيخوخة، لذلك يقدم الخليج 365 5 أطعمة صحية تحافظ على نضارة وجمال البشرة وتحميك من سن الشيخوخة وذلك ضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك ووفقا لما ذكره موقع healthline



اطعمة

1:الجرجير: واحد من الخضروات الصحية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة وذلك لاحتوائه على "الكالسيوم، الفسفور، والبوتاسيوم"، التى تعمل على نضارة وجمال البشرة وتأخير عملية الشيخوخة.

2:الفلفل الأحمر: يحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سى والعناصر الغذائية الاخرى التى تعمل على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

3:القرنبيط: يحتوى على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى وحمض الفوليك والعناصر الاخرى التى تعزز صحة البشرة والشعر وتحافظ على صحة الجسم.



مرحلة الشباب

4: السبانخ، من افضل انواع الخضروات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى والمغنسيوم والعناصر الاخرى ، التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من البقع وعلامات الشيخوخة.

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5:المكسرات، هى مصدر غنى بفيتامين هـ الذى يساعد على رطوبة ونضارة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

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