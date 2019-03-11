شكرا لقرائتكم خبر عن عندك خشونة فى الركبة.. حافظ على صحتك بالرياضة والأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خشونة الركبة من الامراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، فيعتبر مفصل الركبة من أهم المفاصل فى جسم الانسان والأكثر تعرضا للألم.

على الرغم من أن كبار السن الفئة الاكثر شيوعا للإصابة بخشونة الركبة إلا أن هناك عدد كبير من الشباب قد يتعرضون له، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح للوقاية من خشونة الركبة والحفاظ على المفاصل وفقا لما ذكره موقع everydayhealth ومنها:



خشونة

1:صحة العضلات والمفاصل تبدأ من ممارسة الرياضة، لذلك لا بد من الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حيث يجب الحرص على عدم الضغط على مفصل الركبة حتى لا تتعرض للخطر.

2:الجسم السليم فى الوزن السليم ، لذلك عليك الاهتمام بالوزن والرشاقة والتخلص من السمنة المفرطة والدهون المتراكمة فهى تؤثر على صحة العضلات والمفاصل وتسبب الخشونة.

3:الاهتمام بالجلوس والمشى بطريقة صحية فالعادات اليومية التى نتبعها قد تؤثر على صحتنا وتسبب الضعف والكسور.



خشونة الركبة

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4:الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية التى تحافظ على وزن الجسم وتحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة العضلات والمفاصل.

5:تجنب حمل الأشياء الثقيلة التى تضغط على المفاصل والعضلات أو حمل أشياء ثقيلة.

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