أفضل البدائل لمن يعانون من حساسية الألبان ومنتجاتها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لكل الاستخدامات اليومية وخاصة الخبز هناك الكثير من البدائل الجيدة للحليب لو كان طفلك يعاني من حساسية ضد منتجات الألبان، المهم أن تحرصي على أن يأخذ ما يحتاج إليه من عناصر غذائية وسعرات حرارية.

ويجب استشارة طبيب الأطفال أو طبيب التغذية ليقدم لك النصيحة المناسبة لكيفية استبدال الحليب ومنتجاته من النظام الغذائي.

وإليك بعض البدائل المفيدة

- حليب الصويا.

- حليب الأرز.

- حليب الشوفان.

- حليب اللوز.

يعتبر حليب الصويا من البدائل المفيدة لمن يعانون من حساسية منتجات الألبان وذلك لاحتوائه على نفس مقدار البروتين الموجود في الحليب البقري، ويمكن أن يحصل الشخص على ما يفتقد إليه من خيارات أخرى ومهما كان البديل الذي تختارونه فلابد أن يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D.

وعند شراء أي منتج عليك بمراجعة المحتويات والتأكد بأنها خالية من منتجات الألبان، ويجب البحث عن كلمات مثل (الازين، ومصل اللبن، واللاكتوفيرين، واللاكتوجلوبولين، واللاكتولبومين).

وجدير بالذكر أن حليب الحيوانات الأخرى غير البقري مثل الماعز يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية أيضا.

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والآن إليك البدائل المناسبة لباقي منتجات الألبان

الجبن:

بدلا من تناول الجبن ضعي في اعتبارك الأنواع المصنوعة من الخضر أو منتجات الصويا التي لا تحتوي على الحليب، مع العلم أن الجبن المصنوع من الخضروات لا يذوب مثل الأنواع المصنوعة من الحليب.

الزبادي والكريمة الحامضة والجبن الكريمي:

بدلا من هذه المنتجات ابحثي عن الأنواع المصنوعة من الخضروات أو الصويا وكذلك التوفو المهروس يمكن أن يؤدي الغرض.

الزبدة

جربي الزبدة المصنوعة من الزيوت النباتية.

القشدة

للحصول على بديل القشدة أضيفي ملعقة طعام من الخل إلى كوب من حليب الأرز أو الصويا.

حليب الأطفال

يجب البحث عن منتجات متحللة تماما لأن معظم الأطفال الذين لديهم حساسية للحليب يستطيعون تحملها؛ لأنهم يكسرون ما بها من كازين أو بروتين الحليب إلى قطع صغيرة حتى لا تسبب لهم أي تفاعلات حساسية، ويمكن استخدام الأنواع المصنوعة من الصويا وطبعا يجب التحدث مع الطبيب قبل استخدام أي بديل.