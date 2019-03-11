دراسة: فيتامين د ينظف رئة مريض السل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيتامين د يساعد في تنظيف الرئة المصابة بالسل

خلصت دراسة حديثة نشرتها المجلة الأوروبية للأمراض التنفسية إلى أنَّ فيتامين "د" يسهم في تخليص الرئة المصابة بالسل من البكتيريا. وتشكل مقاومة المضادات الحيوية مشكلة صحيّة تتزايد في جميع أنحاء العالم؛ لأن بعض الأمراض ومنها السل الرئوي يعتمد علاجها على تلك الأنواع من الأدوية.

وشملت الدراسة 1850 شخصاً من دول مختلفة يعالجون بالمضادات الحيوية. وأظهرت نتائج الدراسة دوراً كبيراً لفيتامين "د" في سرعة تخليص الرئة من البكتيريا، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، فيما لم يستجب آخرون للعلاج.

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