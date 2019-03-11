4 عادات خاطئة تجنبها للحصول على نوم صحي

يحتاج الإنسان للحصول على قسط كاف من النوم لا يقل عن 6 ساعات للبالغين ويتراوح من 8 إلى 10 ساعات عند الأطفال يومياً، في حين ينام الرضع عدد ساعات أطول لحاجتهم إلى النوم لاكتمال نموهم.

ولم يتم الاتفاق على تعريف معين للنوم، فتعريفه كنشاط يتنافى مع مبدأ السكون فيه، ولا يمكن اعتباره عادة؛ لأن التحكم به أو الاستغناء عنه أمر مستحيل.





ويقول الدكتور عمرو حسن الحسن أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لأعصاب الأطفال، لـ"العين الإخبارية"، إن النوم الصحي له فوائد عديدة فهو يقلل الضغط العصبي ويساعد على تجديد الطاقة والنشاط ويحسن المزاج.

ويضيف الحسن أن الحصول على عدد ساعات كافية من النوم الصحي غير المتقطع يساعد في الحفاظ على الصحة العامة للجسم والوزن المثالي، كما يساعد على النشاط أثناء ممارسة الرياضة ويزيد من الكفاءة العضلية، وتحسين الذاكرة والانتباه وتذكر المعلومات بسرعة.

ويحذر من عدة عادات خاطئة للكثيرين عند النوم لما لها من تأثير سلبي على كفاءة النوم ومدته وهي:

1. استخدام الموبايل





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لا تستخدم الهاتف لأنه يبعث إشعاعاً يقلل من إفراز الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

2. الأطعمة الدسمة





لا تتناول أطعمة دسمة أو تحتوي على كافيين أو سكر قبل النوم لأنها تسبب الأرق.

3. مشاهدة التلفاز





لا تترك التلفاز يعمل داخل الغرفة لأنه يؤثر على كفاءة النوم ومدته.

4. النوم المتقطع





لا تؤجل المنبه لأخذ غفوة لأن النوم المتقطع يؤدي إلى التعب والشعور بالإجهاد طوال اليوم.