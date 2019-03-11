رجل بريطاني يُوضّح كيف تعافى من داء السكري

يعد داء السكري حالة مرضية مزمنة يرتفع فيها مستوى السكر في الدم بدرجة كبيرة ، مع ذلك لا يوجد له عقار شافي حتى الآن ، ولكن يتم علاجه ببعض العقاقير التي تسيطر على نسبة السكر في الدم، وهذا ضروري لأن مرض السكري قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والعينين والأعصاب والكلى والقدمين إذا ترك من دون علاج.

أظهرت الأبحاث أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن أكثر هدوءا عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، مما يساعد سكر الدم على البقاء في مستوى صحي وعدم الحاجة إلى العلاج .

وتحدثت صحيفة أكسبريس البريطانية إلى ريتشارد شو، وهو رجل بريطاني اكتشف إصابته بالنوع الثاني من داء السكري وهو الآن يبلغ 54 عامًا، لكنة أستطاع إيقاف العقاقير لمدة عامين ويتمتع بصحة جيدة، وتم تشخيص ريتشارد مع مرض السكري من النوع الثاني في عام 2012، في ذلك الوقت، كان يعاني من الوزن الزائد، وكان يزن 117 كيلو جرام .

أقرأ يضًا

- مكملات فيتامين "د" تقلل خطر الإصابة بداء السكري

وارتبط تشخيص ريتشارد بالوزن الزائد، والذي يؤدي مع الوقت إلى تطور الحالة، بالإضافة إلى المضاعفات المرتبطة بها وبعد تشخيصه، أضطر إلى تناول كميات هائلة من الأدوية للسيطرة على الحالة، في نفس الوقت كان يقوم بانتظام بفحوصات مرضى السكري واختبارات الدم المتكررة وفحوص القدم وفحوصات العين.

ويقول ريتشارد أنه وجد نفسه يتناول كميات كبيرة من الأدوية، ويشير أنه كان قلقًا بشأن اليوم الذي سيتعاطى فيه حقن الأنسولين بشكل يومي، حيث يهاب الحقن

Advertisements

وأوضح أنه بالإضافة إلى تناول أدويته، حاول تناول الطعام الصحي من أجل إنقاص الوزن ولكن خلال السنوات الثلاث الأولى بعد التشخيص، ومع ذلك ظلت مستويات السكر في الدم مرتفعة لديه وظل وزنه كما هو .

وبدأ شو في الاستسلام لكنه، عندما صادف في يوم من الأيام دراسة أقنعته بمسار أخر، وتغيرت حياته بعد قرأ دراسة قام بها الدكتور روي تايلور من مركز الرنين المغناطيسي في جامعة نيوكاس، والذي رأى انحسار مرض السكري من النوع الثاني عند العديد الأشخاص عند أتباع نظام غذائي سريري يخضع لمراقبة صارمة.

واعتمدت الدراسة على التقليل من الكربوهيدرات والسكريات والدهون وتناول الكثير من الخضراوات غير النشوية، وعدم الامتناع تمامًا عن النشويات بعكس الاعتقاد السائد أن منع النشويات يساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن ،واتبع ريتشارد هذه الإجراءات وفقد 31 كجم، وهو الآن شفي من داء السكري من النوع الثاني منذ عامين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- دراسة تحذّر من نقص الزنك في الجسم لارتباطه بمرض السكري

- خمس فوائد صحيّة يوفّرها التناول المعتدل للسكر