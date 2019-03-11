شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالموت القلبي المفاجئ لدى الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يابانيون أجريت على لاعبي "كرة الركبي" في الجامعة أن المصابين بتوقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضة لمشكلة فى القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الدراسة أيضا أن الرياضيين الذين يعانون من هذه المشكلة هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من الأكسجين في الدم، ومعدلات نبض أعلى خلال الليل، مما يجعلهم عرضة لخلل في القلب.

وقال الدكتور "يوشيتاكا ايزو" ، وهو طبيب قلب وأستاذ في معهد بحوث جامعة شوا للرياضة وعلوم التمارين ، فى يوكوهاما ، اليابان، إن هذه الدراسة قد تشير إلى أن اضطراب النوم هو عامل مهم في ظاهرة الرياضيين الشباب الذين يبدو أنهم في صحة جيدة ثم يموتون بسبب نوبة قلبية مفاجئة وغير مفسرة.

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ويتميز اضطراب التنفس أثناء النوم (SDB) بنمط تنفسي غير طبيعي أو توقف في التنفس أثناء النوم ، تتراوح من الشخير إلى توقف التنفس أثناء النوم ، حيث تغلق المجاري الهوائية كليًا أو جزئيًا عدة مرات أثناء النوم.

وأشار الباحثون إلى أنه إذا لم تتم معالجة توقف التنفس أثناء النوم يواجه المرضى خطرًا متزايدًا للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب والنوع الثاني من داء السكري.

وأضاف الباحثون أن اضطراب النوم هو عامل مؤكد في موت القلب المفاجئ للرياضيين.