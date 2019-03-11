الإسعافات الأولية لعلاج الحروق من الدرجة الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحروق من أصعب الأشياء التي يمكن للشخص التعرض لها، وهناك 3 درجات من الحروق أبسطها الأولي وأصعبها الدرجة الثالثة، وخلال هذا التقرير سنقدم أفضل الإسعافات الأولية لعلاج الحروق من الدرجة الأولي وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".



الإسعافات الأولية لحرق درجة أولي

أوضح التقرير، أنه يوجد العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالحروق، فمنها عند تعرض الجسم للماء المغلي ، أو النار أو الكهرباء، وهناك بعض الأشخاص المصابين بالحساسية المفرطة من التعرض لأشعة الشمس ويتسبب ذلك في إصابتهم بحروق في الجلد.

وأشار التقرير، إلي أن الحروق من الدرجة الأولي هي حروق سطحية، أي علي الطبقة السطحية للجلد، ويصاحبها احمرار وانتفاخ ويرافقه ألم قد يكون صعب التحمل لدي الكثيرون، ولكن هذا النوع من الحروق لا يأخذ وقتا في العلاج، حيث إنه يتم علاجه في فترة أقل من أسبوع.



الماء البارد لعلاج الحروق من الدرجة الاولي

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وقدم التقرير بعض النصائح التي يجب اتباعها عند حدوث هذا الأمر ومن أهمها وضع المنطقة تحت الماء البارد فورا، مع تناول بعض المسكنات التي تعمل علي تسكين الألم، مع وضع كريمات مضادة للالتهاب، وتغطية الجلد بشاش معقم وترك الحرق حتي يهداء.

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