أخطاء تقع فيها الأم عند تنظيف مولودها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بداية من أول منديل وحتى الحمام الليلي يقدم لك أطباء الأطفال الأخطاء التي تقع فيها الأم عند تنظيف طفلها المولود حديثا.

اعلمي عزيزتي الأم أنك حتى لو أخذت تدريبات في العناية بمولودك وأنت حامل، فإنك ستجدين أن تنظيف بشرته الرقيقة أمر مختلف عندما يكون مولودك الحلو هو من تنظفينه فعليا، وهذا يصيبك ببعض التوتر خلال هذه العملية الهامة، وبالتالي تقعين دون قصد في بعض الأخطاء الشائعة ستتعرفين عليها فيما يلي مع نصيحة المختصين لتصحيحها.

1- التسرع في تنظيف الطفل بعد ولادته

قد تبدو الطبقة الدهنية البيضاء القشدية التي تجدينها على بشرة مولودك بعد ولادته مقززة، لكن اعلمي أنها مفيدة لجلده حيث توفر هذه الطبقة بعض الحماية في الساعات الأولى القليلة بعد الولادة لذا ينصحك الأطباء بعدم التسرع لتنظيفها من على بشرته وعليك تأجيل أول حمام يأخذه الطفل 6 ساعات على الأقل.

2- تنظفين طفلك كثيرا

مع أن وضع روتين ليلي لطفلك المولود أمر مهم جدا، لكن فيما يخص استحمام الطفل فليس من الضروري أن يستحم كل ليلة والأفضل أن يستحم الطفل مرة أو مرتان فقط في الأسبوع، ويستثنى من ذلك المواقف التي تسرب فيها الحفاضات ففي هذه الحالة يجب أن يستحم الطفل.

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3- الإفراط في استخدام المستحضرات

على الأم أن تتعامل ببساطة فيما يخص المستحضرات التي تستخدمها لطفلها، فيجب أن تقتصر فقط على المرطب والعطر والمنظف الخالي من الصبغات.

4- تجعلين حمام الطفل ساخنًا أو باردًا جدا

احرصي على ضبط درجة حرارة الماء الذي تستخدمينه لتنظيف طفلك لتكون مناسبة حوالي 100 درجة فهرنهايت، وأن يكون السخان أقل من 120 درجة فهرنهايت، ويختلف ذلك بمقياس السلزيوس المهم أن يكون الماء فاترًا لا ساخنًا ولا باردًا بشكل مفرط.

5- شعورك بالخوف من وقوع زر البطن أو السرة

تنتظر الأم كثيرا حتى يجف زر السرة ويسقط من تلقاء نفسه وتتعامل معه بمنتهى الرقة والخوف حتى يحدث ذلك، وطبقا لما ينصح به الأطباء فإن أفضل شيء يجب فعله هو أن تتجاهل الأم الجزء الجاف في زر البطن لأنه لا يحتاج إلى التنظيف إنما يجب تنظيف الجلد أسفل منه، ولو كان هذا الزر لزجًا أو متسخًا فيمكن في هذه الحالة مسحه بلطف بالكحول أو الماء العادي أو قطعة شاش نظيفة.