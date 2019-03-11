انت الان تتابع موضوع دواء ” سيبروفلوكساسين ” ciprofloxacin مضاد حيوي من عائلة الكينولونات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يستخدم هذا الدواء لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية ، ينتمي سيبروفلوكساسين إلى فئة من العقاقير تسمى المضادات الحيوية الكينولون ، و هو يعمل عن طريق وقف نمو البكتيريا.

كيفية استخدام سيبروفلوكساسين

– يمكن تناول هذا الدواء مع أو بدون طعام حسب توجيهات الطبيب ، و عادة ما يتم ذلك مرتين يوميًا (كل 12 ساعة) في الصباح و المساء.

– هز الزجاجة جيدا لمدة 15 ثانية قبل صب كل جرعة ، قم بقياس الجرعة بعناية باستخدام جهاز قياس أو ملعقة خاص ، لا تستخدم ملعقة منزلية لأنك قد لا تحصل على الجرعة الصحيحة.

– لا تستخدم التعليق مع أنابيب التغذية لأن التعليق قد يسد الأنبوب.

– تعتمد الجرعة و طول فترة العلاج على حالتك الطبية و الاستجابة للعلاج. اشرب الكثير من السوائل أثناء تناول هذا الدواء ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك.

– خذ هذا الدواء قبل ساعتين على الأقل أو بعد 6 ساعات من تناول منتجات أخرى قد ترتبط به مما يقلل من فعاليته ، اسأل الصيدلي عن المنتجات الأخرى التي تتناولها ، و تشمل بعض الأمثلة مثل quinapril ، sevelamer ، sucralfate ، و الفيتامينات أو المعادن (بما في ذلك مكملات الحديد والزنك ) ، و المنتجات التي تحتوي على المغنيسيوم و الألمنيوم ، أو الكالسيوم (مثل مضادات الحموضة ، حل didanosine ، مكملات الكالسيوم ).

– الأطعمة الغنية بالكالسيوم بما في ذلك منتجات الألبان (مثل الحليب و اللبن الزبادي) ، أو العصير المضاف إلى الكالسيوم يمكن أن يقلل أيضًا من تأثير هذا الدواء ، خذ هذا الدواء قبل ساعتين على الأقل أو 6 ساعات من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، إلا إذا كنت تتناول هذه الأطعمة كجزء من وجبة أكبر تحتوي على أطعمة أخرى (غنية بالكالسيوم) ، هذه الأطعمة الأخرى تقلل من تأثير ملزمة الكالسيوم.

– اسأل طبيبك أو الصيدلي عن استخدام المكملات الغذائية أو البدائل بأمان مع هذا الدواء.

– للحصول على أفضل تأثير خذ هذا المضاد الحيوي في أوقات متباعدة بشكل متساوٍ ، لمساعدتك على التذكر خذ هذا الدواء في نفس الوقت كل يوم.

– استمر في تناول هذا الدواء حتى يتم الانتهاء من الكمية المحددة ، حتى إذا اختفت الأعراض بعد بضعة أيام ، فقد يؤدي إيقاف الدواء مبكرًا إلى عودة الإصابة.

– أخبر طبيبك اذا كانت الحالة قائمة أو تسوء.

الآثار جانبية لعقار سيبروفلوكساسين

– قد يحدث الغثيان أو الإسهال أو الدوخة أو الدوار أو الصداع أو اضطراب النوم ، إذا استمر أي من هذه التأثيرات أو ساءت ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور.

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– تذكر أن طبيبك وصف لك هذا الدواء لأنه قد رأى أن الفائدة لك أكبر من خطر الآثار الجانبية ، كثير من الناس الذين يستخدمون هذا الدواء ليس لديهم آثار جانبية خطيرة.

– أخبر طبيبك فورا إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك كدمات أو نزيف غير عادي ، أو علامات وجود عدوى جديدة (مثل الحمى الجديدة أو المستمرة او التهاب الحلق المستمر ) ، و علامات على وجود مشاكل في الكلى (مثل التغير في كمية البول و البول الأحمر أو الوردي) ، علامات مشاكل الكبد (مثل التعب غير العادي و آلام المعدة و البطن ، و الغثيان و القيء المستمر و اصفرار العينين و الجلد و البول الداكن).

– الحصول على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة للغاية ، بما في ذلك الدوخة الشديدة و الإغماء ، و سرعة ضربات القلب و عدم انتظام ضربات القلب.

– نادرا ما يسبب هذا الدواء حالة معوية شديدة بسبب نوع من البكتيريا المقاومة ، قد تحدث هذه الحالة أثناء العلاج أو من أسابيع إلى شهور بعد توقف العلاج ، أخبر طبيبك فورا إذا تطورت إلى إسهال مستمر أو ألم بطني أو معدة أو تشنج أو دم أو مخاط في برازك.

– لا تستخدم مضادات الإسهال أو الأدوية الأفيونية ، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض لأن هذه المنتجات قد تجعلها أسوأ.

– استخدام هذا الدواء لفترات طويلة أو متكررة قد يؤدي إلى مرض القلاع الفموي أو عدوى جديدة من الخميرة ، اتصل بطبيبك إذا لاحظت وجود بقع بيضاء في فمك ، أو تغير في الإفرازات المهبلية أو أعراض أخرى جديدة.

– نادرا ما يكون رد فعل حساسية خطيرة جدا لهذا الدواء ، و مع ذلك احصل على مساعدة طبية فورًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي خطير ، مثل طفح جلدي أو حكة أو تورم (خصوصًا الوجه أو اللسان أو الحلق) أو دوار شديد أو صعوبة في التنفس .

الاحتياطات عند تناول سيبروفلوكساسين

– قبل تناول سيبروفلوكساسين أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تعاني من الحساسية ، أو الكينولون أخرى المضادات الحيوية مثل النورفلوكساسين أو جميفلوكساسين أو الليفوفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين أو أوفلوكساسين ، أو إذا كان لديك أي حساسية أخرى ، قد يحتوي هذا المنتج على مكونات غير نشطة ، و التي يمكن أن تسبب حساسية أو مشاكل أخرى ، للمزيد من المعلومات تحدث مع الصيدلى الخاص بك.

– قبل استخدام هذا الدواء أخبر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك التاريخ الطبي ، لا سيما من مرض السكري أو مشاكل القلب (مثل مؤخرا نوبة قلبية ) ، أو مشاكل مشتركة في الأوتار (مثل التهاب الأوتار و الالتهاب الكيسي )، و أمراض الكلى و الكبد و الأمراض العقلية و اضطرابات المزاج ، (مثل الاكتئاب ) و الوهن العضلي الشديد و مشاكل الأعصاب (مثل الاعتلال العصبي المحيطي ) ، و النوبات و الظروف التي تزيد من خطر حدوث النوبات ، (مثل إصابة الدماغ و الرأس و أورام المخ و تصلب الشرايين ).