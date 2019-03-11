انت الان تتابع موضوع قائمة بـ الامراض التي تصيب الصدر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أمراض الجهاز التنفسي والصدر من المشاكل الشائعة ، ففي كثير من الأحيان ، قد يكون ذلك بسبب أسباب وراثية وأحيانا يكون مكان العمل أو التعرض البيئي له دور كبير في هذه المشاكل ، ولكن هناك شيء واحد مؤكد هو أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الصدر والجهاز التنفسي .

أهم أمراض تؤثر على الصدر والجهاز التنفسي وأكثرها خطورة

الربو

يعرف الربو بأنه مشكلة تنفسية مزمنة شائعة تسبب صعوبة في التنفس بسبب التهاب المسالك الهوائية ، وتشمل أعراض الربو والسعال الجاف والصفير عند التنفس وضيق الصدر وضيق التنفس ، وقد وجد أن هناك علاقة رئيسية بين الحساسية البيئية والربو ، كما أن ردود الفعل التحسسية والالتهابات والتلوث يمكن أن يؤدي إلى نوبات الربو ويزيدها سوءا .

عادة ما يبدأ الربو في سنوات الطفولة ويتطور إلى مرحلة البلوغ ، ومع ذلك يمكن لبعض الناس في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات الإصابة بالربو .

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل يشمل العديد من أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب ضيق في التنفس ، أو عدم القدرة على الزفير بشكل طبيعي ، عادة ما يعاني الأشخاص من الأعراض ، بما في ذلك ضيق التنفس ، وسعال البلغم (مخاط من الرئتين) ، وخاصة في الصباح .

يمكن أن يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن على مدى عدة سنوات دون أي علامات على ضيق التنفس ، لهذا السبب مرض الانسداد الرئوي المزمن غالباً ما لا يتم اكتشافه لفترة طويلة ، ويقال إن المرض يبدأ عادة عندما يكون الأشخاص في الثلاثينيات أو الأربعينيات ، ثم يبلغ ذروته خلال الخمسينات والستينات والسبعينات .

يرتبط هذا المرض عمومًا بتدخين السجائر ، فمن النادر رؤية الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذين لم يكونوا مدخنين ، ويمكن للمرضى معاناة مستويات شدة مختلفة من مرض الانسداد الرئوي المزمن .

يشمل العلاج الإقلاع عن التدخين ، وتناول الدواء الذي يفتح المسالك الهوائية وإعادة التأهيل الرئوي ، ووفقا لجمعية الرئة الأمريكية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في الولايات المتحدة ، ويُحدد مرض الانسداد الرئوي المزمن باعتباره واحدا من الأمراض التنفسية الأكثر خطورة ، فهو مرض خطير للغاية لأنه مرض يستمر في تدهور حالة المريض ، حتى مع التوقف عن التدخين .

التهاب الشعب الهوائية المزمن

التهاب الشعب الهوائية المزمن هو شكل من أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يصاحبه السعال المزمن خاصة في الصباح ، وهذا يحدث لأن الغشاء المخاطي في المجاري الهوائية زائد وعلى المرضى أن يسعلوا هذا الإفراز الزائد ، وهذا الالتهاب يعامل بنفس الطريقة ، حيث يمكن أن يصاب الناس أيضًا بالتهاب القصبات الحاد ، وهو ليس مرضًا طويل الأمد ، ولكنه مشكلة معدية ، قد يتطور من عدوى فيروسية أو بكتيرية ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية ، سوف تهدأ الأعراض المصاحبة لالتهاب الشعب الهوائية الحاد بمجرد حل العدوى .

انتفاخ الرئة

يعد انتفاخ الرئة من الأمراض التنفسية الخطيرة ، وهو شكل آخر من أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ومن الأسباب الأكثر شيوعًا هو التدخين ، فأولئك الذين يعانون من انتفاخ الرئة لديهم مشاكل في زفير الهواء من رئتيهم ، وهنا يدمر دخان السجائر الأكياس الهوائية في الرئتين حتى تصل إلى نقطة لا تستطيع العودة كما كانت .

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انتفاخ الرئة يتطور ببطء على مر السنين ، وليس هناك علاج ومع ذلك فإن أولئك الذين يقلعون عن التدخين هم أكثر عرضة لتبطيء ظهور المرض .

سرطان الرئة

يصعب اكتشاف هذا السرطان ، ففي معظم الأحيان يتطور السرطان في الجزء الرئيسي من الرئتين بالقرب من الأكياس الهوائية ، وتؤدي الطفرات في الرئتين إلى تضاعف الخلايا غير المنتظمة وخلق نمو غير خاضع للسيطرة لخلايا غير طبيعية أو ورم ، هذه الأورام تتداخل مع الوظائف المنتظمة للرئتين .

من عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة دخان السجائر ، وتشمل عوامل الخطر الأخرى التعرض للرادون وأبخرة الديزل والتدخين السلبي وتلوث الهواء والتعرض للإشعاع من خلال عمليات التصوير المقطعي المتكرر للصدر ، قد تستغرق الأعراض سنوات حتى تظهر ، ولكنها تتضمن أشياء مثل السعال المزمن والتغيرات في الصوت وسعال الدم ، ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لموتى السرطان بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة .

التليف الكيسي / توسع القصبات

التليف الكيسي هو مرض تنفسي وراثي يسببه جين معيب يخلق مخاطًا سميكًا ولزجًا يسد الأنابيب والممرات ، يتسبب هذا المخاط في حدوث عدوى متكررة وخطيرة في الرئة ، فضلاً عن عوائق في البنكرياس تمنع الإنزيمات المهمة من تحطيم المواد المغذية للجسم ، ووفقًا لمؤسسة التليف الكيسي ، فإن هذا المرض يصيب 30 ألف شخص في الولايات المتحدة ، تم تشخيص 75٪ منهم في السنة الثانية .

تشمل أعراض التليف الكيسي على السعال المزمن والالتهابات المتكررة في الرئة وضعف معدل نمو الأطفال ، كما أن الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي سوف يصابون أيضًا بتوسع القصبات ، وتوسع القصبات هي حالة تتطور فيها القصبات الهوائية بشكل غير طبيعي ، وهذا يسمح للمخاط بالتجمع ، مما يسبب التهابات الجهاز التنفسي المتكررة ، وتوسع القصبات يتطور عادة في وقت لاحق في الحياة وهو أكثر شيوعًا في النساء منه لدى الرجال .

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو مرض رئوي شائع يحدث بسبب عدوى في الأكياس الهوائية في الرئتين ، يمكن أن تكون العدوى جرثومية أو فيروسية أو فطرية ، يمكن لمعظم الناس أن يتعافوا في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ، ولكن بالنسبة إلى بعض الأشخاص ، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خطيراً للغاية وحتى قد يهدد حياتهم .

إن الصغار وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي والمضاعفات المرتبطة بالالتهاب الرئوي ، يمكن أن تتراوح الأعراض ، التي تشمل السعال والحمى والارتعاش وضيق التنفس ، من معتدلة إلى حادة .

الانصباب الجنبي

الانصباب الجنبي هو عبارة عن مجموعة من السوائل بين الرئة وجدار الصدر فيما يسمى الفضاء الجنبي ، يمكن أن يجمع السائل في هذه المنطقة لعدة أسباب ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي أو السرطان أو قصور القلب الاحتقاني ، عادة ما يلاحظ المرضى أعراض عدم الراحة في الصدر وضيق في التنفس .

إن من يخضعون لهذا التشخيص يخضعون عادةً لعملية إزالة السائل الذي يسمح للرئة بإعادة التوسع ، مما يسمح للمريض بالتنفس بشكل أفضل ، ثم يتم اختبار السائل لتحديد ما الذي يسببه ويتم تشكيل خطة العلاج .