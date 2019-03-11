انت الان تتابع موضوع سوء الهضم والامساك وتخمر الطعام في الامعاء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من سوء الهضم والامساك، ويكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، وعندما لا يقوم الشخص بالعلاج، فقد تنتج عن هذا مشاكل اخرى كثير كالقولون، والبواسير، وكذلك الانتفاخ الدائم مع وجود غازات.

اسباب عسر الهضم والامساك

حيث انه يوجد العديد من الاسباب التي تؤدي لحدوث عسر هضم والامساك ومنها:

ـ ان يقوم الشخص باستخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط.

ـ ان يتبع عادات غذائية سيئة، وكذلك نظام رجيم خاطئ.

ـ وجود توتر وقلق مع وجود اجهاد شديد.

ـ ان يقوم الشخص بتناول المواد الكيميائية التي تكون في الطعام كالمواد الحافظة والالوان الطبيعية، بشكل مفرط.

ـ انسداد او ضيق في القولون وانبوبه بسبب الاصابة بالأورام.

ـ ان يكون هناك اعتلال في فتحة الشرج الذي يكون سبب في عدم القدرة على التبرز.

اسباب عسر الهضم عند الاطفال

ـ ان يكون الطفل عنده بعض الامراض كالجيارديا، والاميبا، وانسداد القنوات الصفراوية، وامراض الكبد.

ـ وجود ديدان عند الاطفال كالانكلستوما، والاسكارس.

ـ ان نقوم بإعطاء الطفل وبكثرة الاطعمة المعلبة والمتبلة والمقلية.

ـ ان يكون الطفل مصاب بحساسية بعض الاطعمة كالزبادي واللبن وكذ1لك السمك والبرتقال والشوكولاتة.

اعراض عسر الهضم والامساك

ـ وجود الم شديد وبصفة متصلة في اعلى البطن.

ـ الاحساس بالشبع وامتلاء البطن قبل عملية الشبع.

ـ وجود تجشؤ اكثير مع الشعور بالانتفاخ والغازات .

ـ وجود حرقة في المعدة والمريء وشعور بالغثيان.

ـ الشعور بخمول مستمر مع وجود رغبة شديدة في النوم.

علاج عسر الهضم والامساك

يلزم لعلاج عسر الهضم والامساك المزن ان نعرف اسبابه، وذلك لأنه يوجد حالات لا تحتاج لعلاج، وكذلك حالات تكون بسبب وجود مرض معين فيجب علاج المرض اولا، ولكن سنعرض بعض النصائح للتخلص وتجنب عسر الهضم والامساك ومنها:

ـ ان يقوم الشخص بتناول الاطعمة الغنية بالألياف كالبقوليات والفواكه المجففة، والخضروات.

ـ ان نقوم بشرب الماء بصورة كافية لا تقل عن لترين في اليوم الواحد.

ـ ان نقوم بمضغ الطاعم جيدا كما يجب تناوله في اوقات مناسبة.

ـ ان نقوم باستعمال المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب، وذلك مثل كبسولات زيت النعناع.

ـ انه يجب معرفة الاطعمة التي تكون سبب في الحساسية عند الشخص.

علاج عسر الهضم عند الاطفال

ـ ان نقوم بعلاج الاشياء المسببة للإصابة بعسر الهضم عند الطفل.

ـ ان الا نقوم بتناول الطفل الاطعمة المعلبة والمحفوظة.

ـ كما انه يجب الا يتناول الاطعمة التي تكون سبب في وجود حساسية لدى الطفل.

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ـ يجب ان يكثروا من تناول عصير الخيار والاطعمة الغنية بالألياف وكذلك مشروب الكراوية.

علاج عسر الهضم والامساك بالأعشاب

مغلي اليانسون

ان نقوم بوضع معلقة من بذور اليانسون في ماء مغلي، ونقوم بتغطيتها لمدة خمس دقائق، حتى يتم تركيز الزيوت ويتم تناولها مرة واحدة يوميا.

بذور الشمر

ان نقوم بوضع ربع معلقة صغيرة من بذور الشمر في كوب ماء مغلي او اللبن وتشرب يوميا.

الصبار

ان نقوم باستخدام عصارة الصبار التي تحتوي على جلوكوزيدات إنثراكينونية، فتكون مسهلة اذا تم تناولها بكميات كبيرة، واذا تم استخدامها بكميات بسيطة تكون ملينة.

تخمر الطعام في الامعاء

ويكون سببه كسل المعدة او ما يعرف بشلل في عضلات المعدة، الذي يكون سبب في سوء الهضم، وكذلك تأخير في تفريغ الامعاء الدقيقة مع تكاثر البكتيريا، فيؤدي لتحول الطعام لكتلة صلبة ويتخمر البراز الذي يكون سبب في كثير من الاعراض كالغثيان ومن الممكن وصول الامر لتعفن في المعدة.

اسباب تخمر الطعام في الامعاء

ـ كثرة شرب المياه الغازية وبشكل مفرط.

ـ عدم وجود حركة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وخاصة المشي يوميا.

ـ عدم تناول الاطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفاكهة، وكذلك تناول الأطعمة الدسمة.

ـ كذلك من اسباب التخمر مضغ العلكة الذي يكون سبب في دخول اكبر قدر من الهواء داخل البطن.

ـ ان من بعض الاعراض الجانبية لتناول بعض الادوية لعلاج بعض الامراض يكون منها تخمر الطعام في الامعاء.

علاج تخمر الطعام في الامعاء

ـ انه يجب اللجوء للطبيب واجراء الفحوصات للبراز وكذلك تحليل الجرثومة الهليكوباكتير، وذلك لكي يتم تحديد جرعة العلاج اللازمة لكل شخص مريض.

ـ ان يقوم المريض بممارسة رياضة المشي يوميا لا تقل عن ساعة، وكذلك ممارسة الرياضة.

ـ ان يقوم المريض بمنع والتوقف عن تناول الاطعمة الحارة والبهار وكذل الابتعاد عن التدخين والمشروبات الغازية.

ـ ان يقوم بمضغ الطعام جيدا وتناوله ببطيء مع التوقف عن مضغ العلكة مع الاكثار من تناول الفاكهة والخضروات.

ـ كذلك من الممكن علاجه بالأعشاب.

الفرق بين عسر الهضم والقولون

نجد ان عسر الهضم عبارة عن لفظ عام يتم اطلاقه على المشاكل التي تنتج عن الطعام والذي يكون سبب في امراض مزعجة.

اما القولون هو التهابات تكون بخلاياه التي تبطن الجدران الداخلية له، كما انه في بعض الاحيان يسبب تخمر الطعام، وانمن اهم وظائفه امتصاص الماء وكذلفك تحليل المواد العضوية الموجودة في فضلات الطعام.

اعراض القولون

ـ انتفاخ وغازات وعسر هضم.

ـ الم في الكتف والصداع ونغزات في القلب.

ـ قرحة المعدة والحرقة.

ـ الخمول والكسل.

ـ التعرق وجفاف الحلق وزيادة الحرارة.

ـ الاسهال

علاج القولون

ـ ان لا نقوم بتناول الوجبات السريعة.

ـ تناول الاطعمة الغنية بالألياف.

ـ ان نقضي على الميكروب بتناول المضادات الحيوية.

ـ ان يتجنب الشخص التوتر والعصبية الزائدة، مع التوقف عن التدخين.