شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن العدسات متعددة البؤر لتصحيح عيوب الإبصار.. يقدمها دكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عمليات إزالة المياة البيضاء من العيون الأكثر انتشارًا فى مجال طب وجراحة العيون، ولكن دائمًا ما يصاحب المريض المصاب بوجود وانتشار المياه البيضاء داخل العين، عيوب للإبصار التى تتمثل فى قصر النظر أو طول النظر، حتى أصبحت عمليات تصحيح عيوب الإبصار بعد عملية إزالة المياه البيضاء من العمليات التى تشغل بال الخبراء فى مجال طب وجراحة العيون.

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية،وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، إنه عالميًا يتحدث الجميع عن ماذا بعد عملية إزالة المياه البيضاء تحديدًا؟، وذلك باعتبارها أشهر عملية تتم فى مجال جراحة العيون، خاصة فى الوقت الذى أصبح من المتعارف عليه إصابة المريض الذى يعانى من المياه البيضاء بعيوب الإبصار.

وأضاف الدكتور أحمد عساف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجال الطبى شهد تطور كبير فى الفترة الأخيرة لعلاج عيوب الإبصار بعد عملية إزالة المياه البيضاء، تمثل فى ظهور عدسات تحل مشاكل وتعطى خطوة للأمام نحو الكمال، مؤكدًا أن كل فترة يحدث اقتراب من احتياجات المريض بعد العملية، وعلى مستوى العالم ظهرت أنواع جديدة من العدسات للتعامل مع العمليات المعقدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديدًا ظهرت أجيال جديدة من العدسات متعددة البؤر لتحسين الصورة التى يراها المريض.



إنفوجراف يوضح دور العدسات متعددة البؤر فى علاج المياه البيضاء

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، أن العدسة متعددة البؤرة يتم زرعها من خلال مرور الأشعة فى ناحية واحدة من العدسة حتى تتجمع على شبكية العين، موضحًا أن العدسة لها ذراعين لتثبيتها فى محفظة العين بعد تفتيت العدسة الأصلية باستخدام الليزر أو الفيمتو ليزر، مما يُمكن المريض من الرؤية بصورة جيدة دون الاحتياج إلى نظارة.

وأشار الدكتور أحمد عساف، إلى أن العدسة متعددة البؤرة تمكن المريض من قراءة الكتاب ورؤية الموبايل والتليفزيون، على عكس النوع الآخر وهو عدسة آحادية البؤرة التى تُمكن المريض من رؤية المسافات البعيدة فقط، ما يجعله حينها فى حاجة إلى نظارة للقراءة، موضحًا أن العدسة متعددة البؤرة ظهر منها أجيال كثيرة والتى كانت بدايتها منذ أوائل التسعينات، ولكن كان بها مشاكل تتعلق فى بداية ظهورها، فقد كان المريض يرى هالات حول الإضاءة بالمساء، إلا أنها شهدت طفرة وظهرت الأجيال الجديدة من العدسات التى قضت على كل المشاكل البصرية المصاحبة للعدسة فى السابق.

وتابع الدكتور أحمد عساف، أن ارتداء نظارة القراءة بعد عملية إزالة المياه البيضاء أمر صعب خاصة وأنها نظارة يتم ارتداءها عند ممارسة أى شئ على مسافات قريبة، وبالتالى لابد من ارتداءها ليس فى القراءة فقط، لذلك فإن إطلاق اسم نظارة القراءة اسم "مخادع"، لأنه يتم ارتداءها عند استخدام الموبايل والرسم والقراءة وخلاف ذلك من الاستخدامات القريبة.

واختتم الدكتور أحمد عساف، حديثه مع ”الخليج 365”، بالتأكيد على أنه مع ظهور الجيل الحديث للعدسات متعددة البؤر، أصبح بإمكان المريض الاستغناء عن نظارة المسافات، لأنه يتمكن من الحصول على رؤية واضحة، مؤكدا أن العملية آمنة طبيًا ولا تستغرق سوى بضع دقائق قليلة.



انفوجراف من الدكتور أحمد عساف عن العدسات متعددة البؤر

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