فيديو معلوماتى ..إزاى تفرق بين نزلة البرد وحساسية الربيع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع، والذى يصاب فيه كثير من الأشخاص بحساسية حبوب اللقاح أو حمى القش، التى تنتشر فى الجو، ولأن أعراض حمى القش تتشابه إلى حد كبير مع أعراض نزلات البرد، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على كيفية التفرقة بين نزلات البرد وحساسية الربيع، بحسب موقع "Net doctor".

إزاى تفرق بين نزلة البرد وحساسية الربيع؟

البرد ينتج عن عدوى فيروسية أما حساسية الربيع فهى رد فعل تحسسى ضد تقلبات الجو

أعراض حساسية الربيع

ـ سيلان أو انسداد فى الأنف.

حكة فى العين والأنف

سعال جاف وفقدان حاسة الشم

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ألم فى الوجه

التهاب فى الحلق

التعرق والصداع.

تزداد أعراض حساسية الربيع عند التعرض للهواء الطلق

أعراض نزلة البرد

إفرازات لونها أصفر أو أخضر فى الأنف

-السعال المصاحب لإفرازات الأنف