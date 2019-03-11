شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى النادى أو بتتفسح خلى بالك من الحمامات.. قد تنقل لك هذه الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام المراحيض العامة يمكن أن يتسبب فى حدوث التهابات أو إصابات للشخص، لأن ليس الشخص وحده يستخدم المرحاض العام، ولكن هناك الآلاف تستخدمه أيضا.

ولا يمكن إنكار حقيقة أنه ليس هناك مكان واحد في المراحيض العامة خالي من الجراثيم، فوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" بداية من الحوض ، ومقعد المرحاض ، ومقبض الباب ، وحتى مقبض المياه نفسها ، في كل مكان تراه قد تتواجد البكتيريا والفيروسات المعدية ، ولكن الأسوأ من ذلك أن البكتيريا الضارة لا تقيد نفسها بالأسطح فقط، ولكنها يمكن أن تبقى على ارتفاع 6 أقدام والبقاء في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين.







عدوى القناة الهضمية

أشهر أنواع العدوى الناتجة عن المراحيض العامة

عدوى القناة الهضمية

واحدة من أكثر أنواع الجراثيم شيوعًا في المرحاض العام هي البكتيريا التي تنتقل عن طريق الوريد مثل القولونية والمكوّرات العقدية والمكورات العنقودية ، يمكن لبراز الشخص المصاب أن ينقل العدوى إلى السطح ويسبب إسهالًا دمويًا وتشنجات في البطن ودوسنتاريا.



الالتهابات الجلدية

الالتهابات الجلدية

يمكن للمكورات العقدية في المراحيض العامة أن تؤدي إلى عدوى بالحلق وعدوى جلدية ، لذا فأن بقاء المكورات العنقودية لفترات طويلة على الأسطح يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي والتسمم الغذائي للشخص فى حال الإصابة.

عدوى فيروسية

أكثر أسباب الإصابة بالبرد والأنفلونزا يمكن أن يكون مرحاضًا عامًا ، لا تستطيع معظم الفيروسات البقاء على قيد الحياة، ولكن فغيروسات مثل الأنفلونزا يمكن أن تبقى لعدة أيام على أسطح المرحاض.



عدوى فيروسية

الأمراض المنقولة جنسيا

على الرغم من أن الفرص نادرة ، لا يزال من المحتمل أن تحصل على الأمراض المنقولة جنسيا باستخدام مقعد المرحاض ملوث، على الرغم من ندرة وجود البكتيريا والفيروسات المعدية على مقعد المرحاض ، إلا أنها قد تتلامس مع جلدك وتسبب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

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اجراءات وقائية للحماية من الجراثيم

يمكن لبعض اجراءات النظافة البسيطة أن تساعدك فى منع انتقال الجراثيم، و فيما يلي بعض منها:

استخدام المناديل الورقية لفتح باب الحمام.

استخدم غطاء مقعد المرحاض وإذا لم يكن هناك غطاء ، فقم بتنظيف مقعد المرحاض بمنديل ورقي قبل استخدامه.

استخدام ورق التواليت للضغط على زر المرحاض.

اغسل يديك بشكل صحيح بعد استخدام المرحاض.

استخدم منديل ورقى لفتح باب المرحاض.



اجراءات وقائية للحماية من الجراثيم

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