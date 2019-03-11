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تعد السمنة من المشاكل الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الكثير من الأشخاص، ولقد أثبتت ابر التنحيف ساكسندا ” Saxenda” فاعليتها الكبيرة في التغلب على هذه المشكلة بطريقة سريعة وفعالة، وذلك مقارنة بغيرها من الأدوية الأخرى التي تستخدم أيضًا لإنقاص الوزن، ولعل ذلك يرجع لأن هذه الإبر تتميز بأنها لا يترتب عليها أي مضاعفات أو أثار جانبية، ولكن في الوقت نفسه يجب الإنتباه بأن هذه الإبر تتطلب ضرورة أن يتم اتباع نظام غذائي معين مع ممارسة الكثير من التمارين الرياضية المختلفة للحصول على نتائج جيدة.

دواعي استعمال ابر التنحيف saxenda ” ساكسندا “

تعتبر هذه الإبر من أشهر الأدوية وأحدثها المستخدمة في إنقاص الوزن بطريقة سريعة، وتتميز هذه الإبر بأنها معتمدة من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فهى عبارة في الأساس عن حقن تساعد على خسارة كمية كبيرة من الوزن الزائد، ولكن للحصول على نتيجة جيدة ومضمونة يجب أن يتم اتباع معها نظام غذائي صحي وسليم، مع ضرورة أن يتم ممارسة قدر كبير من التمارين الرياضية المختلفة.

طريقة عمل إبرة Saxenda

من الجدير ذكره أن إبرة ساكسندا تختلف في طريقة عملها عن أدوية انقاص الوزن الأخرى، ولعل ذلك يرجع لأن هذه الإبر تتميز بأنها تعمل مثل الهرمون الطبيعي الذي يفرز بالجسم، ويعد هذا الهرمون مسئول بطريقة كبيرة عن التحكم في الشهية وضبطها ويتم ذلك من خلال دوره الفعال في تنشيط الكثير من المناطق بالمخ والتي تعد مسئولة بشكل كبير عن زيادة الشعور بالشبع والتحكم في الجوع، وبالتالي فهى تتميز بقدرتها على أنها تشعر الشخص بالشبع والإمتلاء وعدم الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام حتى في حالة تناول كمية قليلة منه.

وتساعد هذه الإبر أيضًا على الحصول على سعرات حرارية قليلة وفقدان قدر كبير من الوزن بطريقة صحية وأمنة، ومن هنا نلاحظ أن إبر ساكسندا لا تقوم بدور فعال فقط في خسارة قدر كبير من الوزن خلال وقت قصير، ولكن تلعب دور هام أيضًا في المحافظة على ثبات الوزن بطريقة مثالية عقب الوصول له.

من هم الأشخاص المفترض أن تستخدم إبرة ساكسندا

من الملاحظ أن إبرة ساكسيندا من أجل التنحيف عادة توصف للأشخاص الذين لا يستطيعوا فقدان الوزن عن طريق نظام غذائي معين، والذين لا يستطيعوا فقدان الوزن أيضًا من ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك الأشخاص التي تعاني من مشاكل صحية كثيرة بسبب الوزن الزائد لديهم، ولكن يجب الإنتباه أن هذه الإبر لا تعد مفيدة أو مناسبة للأشخاص التي ترغب في فقدان كمية بسيطة من الكيلو جرامات بغرض أسباب تجميلية معينة.

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ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يجب على الطبيب قبل أن يقوم بوصف هذه الإبر أن يأخذ في إعتباره الحالة الصحية للمريض، مع مراعاة الأثار الجانبية التي تنتج عن استخدام هذه الإبر والتعرف على جميع الإحتمالات التي تنتج في حالة استعمالها وتفاعلها مع غيرها من الأدوية الأخرى التي يتم تناولها مع هذه الإبر.

وأما عن الحالات التي يوصف بها هذه الإبر فهي ما يلي

1- الأشخاص الذين يصل مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى من 30.

2- مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 27، هذا بالإضافة للأشخاص التي تعاني من مشاكل صحية خطيرة كمرض السكري والأشخاص التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ولكن يجب الإنتباه وفق ما أشارت إليه تعليمات وإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أنه إذا لم يخسر الشخص 4% من الوزن الأساسي له عقب استعمال هذه الإبر بحوالي 16 أسبوع فيجب أن يتم التوقف عن استعمالها على الفور، وذلك لأن هذا يشير لعدم فاعلية هذه الحقن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وبالتالي فيعد من الأفضل أن يتجنبوا استعمال هذه الإبر لأن مضاعفاتها سوف تفوق منافعها.

أهم مميزات إبرة ساكسندا Saxenda

قد يسهل على أي شخص فقدان كمية كبيرة من الوزن خلال وقت قصير ولكن ما يصعب عليه هو أن يحافظ على هذا الوزن، ولكن نلاحظ أن إبرة ساكسندا للتنحيف تتميز بقدرتها على خسارة كمية كبيرة من الوزن خلال وقت قصير وتحافظ على ثبات هذا الوزن دون أن يترتب عليها زيادة الوزن مرة أخرى.

طريقة استعمال إبرة Saxenda

تستخدم هذه الحقن مرة واحدة فقط باليوم في أي وقت منه، وذلك مع الطعام أو من غيره، وتستخدم هذه الإبرة في صورة قلم سبق تعبئته، ويتم حقن الجرعة تحت الجلد بالتحديد في منطقة البطن أو في الجزء الأعلى من الفخذ أو في منطقة أعلى الذراع بناء على تعليمات الطبيب، ويجب الأخذ في الإعتبار تجنب استعمال هذه الحقن في كل من منطقة الوريد والعضلات، ويجب أن يتم الإحتفاظ بها في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 درجة مئوية إلى 8 درجة مئوية.