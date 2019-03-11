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تشكل الماء 70% من تكوين جسم الإنسان، وتمثل أهمية كبيرة في تحسين عملية هضم الطعام، هذا بالإضافة لدروها الفعال في ضمان عمل أجهزة الجسم بطريقة جيدة، كما تشكل الماء دور هام أيضًا في المحافظة على نضارة البشرة وإشراقها، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

العلاقة بين كمية الماء التي تشربينها يوميا وبين نضارة بشرتك

تعتبر الماء من أهم أنواع السوائل التي لا يستطيع أي إنسان العيش بدونها، وذلك لفوائدها الكثيرة على صحة الجسم، بالإضافة لأهميتها الكبيرة في زيادة انتعاش بشرة المرأة، كما أنها تزيد من إشراق وجه المرأة وتمنحه نضارة وحيوية كبيرة، ومن الجدير ذكره أيضًا أن الماء تمثل دور هام وكبير في تنشيط الدورة الدموية، وتساعد على وصول الغذاء لجميع أجزاء الجسم المختلفة، كما أن الماء يلعب دور هام في تخلص الجسم من أي سموم توجد به، وتمنح خلايا الجسم ترطيب كبير مما يساعد على جعل البشرة تبدو بطريقة أكثر جمال وصحة.

وأما عن كمية المياه اللازمة للمحافظة على نضارة البشرة فهى تصل لحوالي 8 أكواب كل يوم، وذلك لأن هذه الكمية تلعب دور هام في تزويد الجسم بجميع السوائل التي يحتاجها، كما يتمكن الفرد من خلالها من الحصول على جميع العناصر الغذائية المهمة له، والتي يستفيد بها جسمه، كما أن الماء تعمل أيضًا على ضمان استمرار عمل جميع الأعضاء بصورة جيدة وسليمة، فهى تساعد على أن يتخلص الجسم من أي سموم توجد به وبالبشرة كلها وبالتالي فتمنح البشرة ترطيب كبير ونضارة وحيوية كثيفة وتجعلها تبدو بصورة أكثر صحة وجمال، وبالتالي فيجب أن يتم تناول كمية كبيرة من الماء بشكل مستمر من أجل ضمان ترطيب البشرة، وللتخلص من أي مشاكل تصيبها، والتي تتمثل أهمها في ظهور التجاعيد وجفاف البشرة.

أهمية شرب الماء للبشرة

تمثل شرب المياه فوائد كثيرة للبشرة وخاصة في حالة تناول كمية كبيرة منها ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- تعمل على حماية البشرة من التعرض لمشكلة الجفاف وتقشر الجلد، حيث أن الماء تلعب دور هام في ترطيب البشرة وجعلها تبدو بطريقة أكثر نضارة وحيوية ومرونة، ولذلك من الجدير ذكره دائمًا ما ينصح بأن يتم إضافة كل من العسل والليمون للماء الدافيء من أجل تخليص الجسم من جميع السموم المتراكمة به، كما نلاحظ أيضًا أن هذا المشروب يمثل أهمية كبيرة في زيادة راحة المعدة ولا شك أن ذلك كله سوف ينعكس بصورة إيجابية على البشرة ويزيد من نضارتها، ويحد في الوقت نفسه أيضًا من ظهور حب الشباب والبثور السوداء على الوجه.

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2- من الملاحظ أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر نوع جديد من أنظمة الريجيم ويطلق عليه ريجيم الماء، ويعتمد هذا الريجيم في الأساس على تناول كمية كبيرة من الماء من أجل التخلص من الترهلات والتجاعيد التي توجد بالبشرة، ويقوم هذا الريجيم بفقدان كمية كبيرة من الدهون، ويعتمد في الأساس على ضرورة أن يتم تناول غذاء صحي وسليم معه من أجل إمداد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، ومن أجل تزويد الجسم أيضًا بجميع العناصر الضرورية الأساسية لحمايته ووقايته من الكثير من الأمراض المختلفة.

3- من الجدير ذكره أيضًا أن تناول كمية كبيرة من الماء تساعد في المحافظة على توازن نسبة الحموضة بالبشرة، مما يحد من خطر التعرض للإصابة بإلتهابات الجلد الشديدة وكذلك يمنع نمو البكتيريا المعدية التي تسبب الكثير من الأمراض الجلدية وتؤدي أيضًا للإصابة بحكة جلدية وكثيرة على البشرة.

4- تمثل الماء أهمية كبيرة في تقليل ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة فهى تحد من ظهور التجاعيد وكذلك الخطوط الصغيرة التي تظهر حول منطقة العين، كما تساعد أيضًا على تقليل أثار الندب والجروح بطريقة سريعة بدون أن تسبب أي التهابات على البشرة وذلك يرجع لدورها الهام في المحافظة على مرونة البشرة وسلامة الجلد.

5- تلعب دور هام في تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتحسن أيضًا في الوقت نفسه من وظائف خلايا الجسم والأجهزة العضوية به، وبالتالي فهى تساعد على طرد السموم من خارج الجسم كله بصورة صحيحة وتتجنب تعرضه لأي ضرر على الإطلاق.

6- تساعد الماء البشرة على أن تظهر بشكل أصغر وتبدو أكثر امتلاء، ويعمل على الحماية من جفاف البشرة الذي يجعلها تبدو بصورة غير جيدة وتكبر من ملامح الوجه.

فوائد شرب الماء الأخرى

1- يحسن من وظائف الدماغ، فلقد أشارت الكثير من الدراسات على أنه في حالة فقدان كمية كبيرة من السوائل بالجسم فسوف يترتب عليه ضعف وظائف المخ وعدم التأثير عليها، كما نلاحظ أيضًا أن الماء يحسن من الذاكرة ويتخلص من الإرهاق والقلق.

2- يساعد على نقصان كمية كبيرة من الوزن وذلك لأنه يزيد من الشعور بالشبع والإمتلاء.