انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في الجبن القريش والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ان الأشخاص الذين يبدئون الحمية الغذائية او ما يعرف باسم الرجيم، عادة ما يبدئون في تناول الجبنة القريش على انها واحدة من اهم الوجبات فيه، ولكن يظل السؤال المهم، ما هي علاقة الرجيم بالجبنة القريش، وما هي السعرات الحرارية التي توجد في الجبنة القريش، ذلك ما سنعرفه اليوم.

ما هي علاقة الجبنة القريش والرجيم

منذ صغرنا ونحن نسمع من الإباء والامهات وحتى الأجداد ان الجبنة القريش يجب ان تأكلها فهي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، ولكن اليوم فقد علما ان كل كلامهم كان صحيح، وان الجبنة القريش عند اضافتها لاي نظام غذائي قادرة بشكل كبير على فقدان الوزن من الجسم، كما ان هناك عدد كبير من الأبحاث والتجارب التي تؤكد ان الجبنة القريش تعتبر واحدة من اهم منتجات الالبان الموجودة للصحة العامة بشكل كبير، وهي من أفضل الإضافات التي يمكن وضعها بجانب نظامك الغذائي الجديد لعملية فقدان الوزن.

كم هي السعرات الحرارية الموجودة في الجبنة القريش

ان السعرات الحرارية ليست ثابتة في الجبنة القريش، فهي تختلف من جبنة الى أخرى على حسب محتوى الجبن من الدهون، ولكن بشكل عام، فان كوب واحد من الجبن القريش كامل الدسم يحتوي على حوالي 220 سعرة حرارية، كما يوجد نوع اخر من أنواع الجبنة القريش وهو الذي يحتوي على 160 سعرة حرارية للكوب الواحد من الجبنة، كما ان كوب من الجبنة في بعض الأنواع الأخرى الخالية الدسم، فهي تحتوي على 100 سعرة حرارية فقط.

واستنادا على نسبة السعرات الحرارية الموجودة في الجبنة القريش، فهي بتلك الطريقة تعتبر من أفضل المكونات داخل النظام الغذائي لعملية فقدان الوزن، حيث يمكنك اختيار أنواع الجبنة قليلة الدسم او حتى خالية من الدسم فهي تعتبر من الخيارات المناسبة لك.

البروتين في الجبنة القريش وفقدان الوزن

مثله مثل السعرات الحرارية الموجودة في الجبنة القريش، فان نسبة البروتين التي توجد في الجبنة القريش تختلف من نوع الى اخر وذلك على حسب كمية الدهون التي توجد بها، حيث ان كوب واحد من الجبنة القريش من الأنواع كاملة الدسم، فأنها تحتوي على حوالي 25 جرام من البروتين، وكوب واحد من الجبنة القريش منخفضة الدسم تحتوي على حوالي 28 جرام من البروتين، اما نسبة البروتين التي توجد في كوب واحد من الجبنة القريش خالية الدسم فأنها تحتوي على 15 جرام فقط من البروتين.

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وفي بعض التقارير التي صدرت ان تناول حوالي 25 الى 30 جرام من البروتين، في الوجبة الواحدة اثناء عملية فقدان الوزن فهي تعتبر رقم مثالي للغاية، وذلك لأنه يستطيع التحكم في الشهية اثناء الرجيم، وذلك لأنه من المعروف ان البروتينات عادة ما تساعد الانسان في الشعور بالشبع لفترات طويلة من الوقت، كما انها تعمل أيضا على حماية العضلات والحفاظ عليها اثناء عملية فقدان الوزن.

الكالسيوم الموجود في الجبنة القريش

ان الجبنة القريش تحتوي أيضا على الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، ومن المعروف ان الالبان بشكل عام تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وكما نعمل ان الكالسيوم من الأشياء الهامة للغاية وخاصة لصحة العظام، ولكنه أيضا يساعد الجسم بشكل كبير في عملية فقدان الوزن، فعلى حسب بعض الدراسات التي أجريت وتم نشرها في عام 2004م، وكان ذلك في مجلة السمنة، قالت ان منتجات الالبان التي بها نسبة قليلة من السعرات الحرارية إذا قمنا بإدخالها بشكل أساسي في نظامنا الغذائي لعملية فقدان الوزن، وخاصة لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة، فهم من الممكن ان يفقدوا الكثير من الوزن مقارنة بهؤلاء الأشخاص الذين ينبعون نظام غذائي منخفض السعرات مع تناول المكملات التي تحتوي على الكالسيوم.

وقد قال بعض الباحثون ان تناول كمية مناسبة من الكالسيوم، فأنها تساعد كثيرا في تحفيز حرق الدهون وأيضا تمنع تراكمها بشكل كبير، كما قال الباحثون ان البالغين عادة ما يحتاجون الى حوالي 1000 او 1200 ملي جرام من الكالسيوم بشكل يومي.

بعض النصائح للاستفادة من الجبنة القريش في النظام الغذائي

1_ في بعض الأحيان يمكنك تناول الجبنة القريش على صورتها الخام، أي تناولها من دون أي إضافات عليها، او يمكنك ان تقوم برش بعض من القرفة او جوز الطيب اليها.

2_ ان الجبنة القريش تتميز كثيرا بانخفاض نسبة الملح بها او حتى هناك بعض أنواع الجبنة القريش عديمة الملح، والتي يمكن استخدامها في إضافة بعض من الفواكه اليها، فيمكنك إضافة بعض من شرائح الموز او شرائح الفراولة، او حتى بعض الخوخ، كما يمكنك في بعض الأحيان إضافة بعض من حبات التوت.

3_ كما يمكنك أيضا عمل غموس من الجبنة القريش الطازجة، واضافة اليها أصابع من الجزر او الكرفس او حتى الخيار.

4_ يمكن أيضا ان تقوم بمزج الجبنة القريش مع الطماطم وقطع الخيار، فهي تعتبر من أشهر الطرق التي عرفت بها الجبنة القريش في بلداننا.