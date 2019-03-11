شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح واللافندر لعلاج تشنجات العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث آلام العضلات والتقلصات بسبب عدة عوامل منها الإجهاد أو التوتر أو السقوط أو الحركة الخاطئة أو حتى الأنفلونزا أو تلف العضلات وضعفها، ويمكن اللجوء للطبيعة لتخفيف ألم العضلات، لأنها تؤثر مباشرة على حياتنا اليومية، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام خل التفاح واللافندر لعلاج تشنجات العضلات، بحسب موقع "step to health".



تشنجات العضلات

خل التفاح من أهم الأطعمة الصحية التى تحتوى على خصائص طبية، حيث تساعد الجسم على مقاومة تقلصات العضلات والألم، لذا فهى علاج مثالى لمكافحة ألم العضلات.

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خل التفاح

اخلط الماء مع 2 كوب من خل التفاح (500 مل)، ضع المنطقة المصابة فى الخليط أو انقع قطعة قماش أو شاش فى الخليط ثم لف المنطقة المصابة واتركها ملفوفة لمدة 30 دقيقة.



زيت اللافندر

قد يكون زيت اللافندر هو أفضل طريقة لمحاربة التشنجات العضلية، حيث إن له خصائص تساعد على الاسترخاء وتهدئة العضلات.

- ضع الزيت على المنطقة المصابة وقم بتدليكه حتى يتم امتصاصه بالكامل فى المنطقة المصابة.