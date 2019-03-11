شكرا لقرائتكم خبر عن ليه ممكن يخرج دم مع الكحة؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تسعل أحيانا فيخرج بعض الدماء مع اللعاب من فمك، ويوضح تقرير نشره موقع buoyhealth أن خروج الدم مع اللعاب قد يكون إشارة على مشكلة مرضية، شريطة أن يكون اللعاب به دم أحمر فاتح أو يكون البلغم يشوبه لون الدم الوردى أيضا، أو دم غامق كلون القهوة، أو الدم الداكن مع قطع من الطعام الذى تناولته.



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ومن أبرز الفئات المعرضة لهذا السعال الدموى هم المدخنون دون شك، أى شخص يعانى من حالة مرضية تسبب له السعال الدائم، من يتخطى عمره الأربعين عاما يكون أكثر عرضة له، ولكن اطمئن فبعض الحالات يكون السعال غير خطير خاصة إذا كان السعال قليلا وبكمية دماء صغيرة جدا خاصة عند الشباب، وهناك خطورة فى حال ما إذا كان الدم كثيرا جدا، أو هناك أعراض صدرية مرضية كضيق فى التنفس أو الام بالصدر.

ومن أبرز أسباب الدماء مع السعال، الإصابة ببعض الأمراض الخلقية، أو الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية، فضلا عن الإصابة بالوذمة الرئوية التى تسبب السائل فى الرئة، فضلا عن الجروح والإصابات والحوادث التى تضر بالرئتين، أو تنفس جزء من الطعام أو الشراب داخل الرئة.



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من الأسباب أيضا أن يعانى الشخص من استنشاق مواد خطيرة تضر بالرئة، أو الإصابة بالانسداد الرئوى وهو عبارة عن جلطة دموية فى الرئتين، أو الإصابة بتلف يصيب الرئتين، أو تضييق فى الصمام التاجى والذى يسبب خللا فى تدفق الدم السليم، أو أسباب نادرة الحدوث مثل إصابات الفم والعدوى الطفيلية فى الرئتين، أو بعض مضادات التخثر التى يتناولها البعض، وفى جميع الأحوال فإن السعال الدموى لا سكوت عليه وعليك استشارة المختص بأسرع وقت ممكن.

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