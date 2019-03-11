حيل لعلاج الصداع أثناء الحمل من دون أدوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:34 صباحاً - تخشى الحوامل الأدوية غير التي يشير لها الطبيب أثناء الحمل؛ لكنهن أحياناً يصبن بالصداع المؤقت، الدكتورة هند محمد سلمي "استشاري أمراض النساء والتوليد "، قدمت حيلاً ذكية لتخفيف الصداع أثناء الحمل بدون الحاجة إلى المسكنات .

• الاستلقاء على السرير في غرفة مضاءة بشكل خافت: وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف

ألم الرأس.

• الراحة: وهي أفضل طريقة لتخفيف الصداع.

Advertisements

• تناول السوائل: أظهرت الكثير من الدراسات أن زيادة مدخول السوائل لها تأثيرات إيجابية على الحد من الصداع.

• تناول الكافين: يمكن تناول كمية من الكافين للحد من الصداع في فترة الألم .