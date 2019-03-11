شكرا لقرائتكم خبر عن هل تغير البراز إلى اللون الأسود علامة مرضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى البعض من مشكلات التغوط، والبراز الأسود اللون إحداها، فوفقا لتقرير نشر بموقع buoyhealth فإن غالبا ما يعانى الشخص الذى يتغير لون برازه إلى الأسود من بعض الأعراض المصاحبة كفقدان فى الشهية، وحرقة بالمعدة، مع عدم الشعور بالرحة أثناء التبرز، كذلك من انتفاخات فى البطن.



صعوبة التبرز

الكثير من الأسباب قد تسبب هذا التغير فى لون البراز إلى الأسود، فهو يعنى فائض فى الدم، ولكن ودون قلق زائد، فهناك أسباب كثيرة تسبب هذا الأمر، منها اضطرابات الأنظمة الغذائية التى يتبعها الشخص، أو الإصابة بالفيروسات، فقد يتناول الشخص العرقسوس أو الشيكولاتة أو الكوكيز الداكن أو البرقوق والشمندر أو التوت البرى، ما يحول لون البراز إلى هذا اللون دون خوف.

أو قد يتعاطى الشخص مكملات غذائية وعقاقير كالحديد التى تحتوى على البزموت، فضلا عن إمكانية الإصابة بالعدوى الفيروسية التى تسبب التهابات بالمعدة والإسهال الشديد محولا لون البراز إلى اللون الأسود.



صعوبة تبرز

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هناك أسباب وعوامل أخرى قد تسبب تغير لون البراز إلى الأسود، منها النزيف الداخلى نتيجة الحوادث والصدمات، كذلك القروح الداخلية نتيجة الإصابة بالقرح الهضمية والذى جعل الدم يصل للأمعاء مما يحول البراز إلى هذا اللون، فضلا عن ضرورة الاهتمام بمراقبة سبب الإصابة بهذا التغير فى لون البراز، وما إذا كان مستمرا، وعلى الشخص عدم الاستهانة بالأمر إذا كان العرض متكررا أو عنيفا، أو يصاحبه تنفس سريع، ونبض ضعيف، وانخفاض فى إنتاج البول، ودوخة، أو ألم شديد فى البطن وسرعة استشارة المختص.

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