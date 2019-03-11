شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خشونة الرقبة ونصائح للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خشونة الرقبة من الأمور المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، خصوصا كبار السن وتسبب ألما شديدا فى الرقبة وصعوبة فى تحريكها، ووفقا لما ذكره موقع spine-health فإن أعراض خشونة الرقبة هى:



خشونة الرقبة

1: ألم شديد فى الرقبة يصاحبه ألم فى الذراعين.

2: صداع شديد فى الرأس.

3: صعوبة شديدة فى الحركة بسبب الألم.

4: تنميل اليدين.

5: قد يتعرض بعض المرضى لـ"الحمى، الغثيان، الصداع".

وهناك أسباب مختلفة للإصابة بخشونة الرقبة ومنها:



الرقبة

لا يوجد سبب محدد للإصابة بخشونة الرقبة، ولكن هناك عدة أسباب ومنها:

1: الشيخوخة والتقدم فى العمر تؤثر على الفقرات والعضلات وتسبب ضعفا شديدا فى الغضاريف وتقوس فى العمود الفقرى، مما يؤدى للشيخوخة.

2: التعرض لحوادث وكسور قد يؤثر على الفقرات ويسبب الانزلاق والخشونة.

3: الجلوس بوضعيات غير صحيحة يؤثر على الرقبة ويسبب الخشونة والألم.

Advertisements

4: الضغط على الرقبة والتحميل عليها بشكل كبير، سواء عن طريق حمل الأشياء الثقيلة أو النوم بوضعيات خاطئة.

وهناك بعض النصائح التى تساعد على الوقاية من خشونة الرقبة وهى:

1: الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية العنيفة التى تؤثر على صحة الرقبة، واستبدالها بالتمارين الرياضية التى تساعد على تقوية عضلات الرقبة.

2: الاهتمام بالجلوس بالوضعيات الصحيحة حتى لا تسبب مشاكل فى الرقبة والظهر وتؤثر على الفقرات.

3: فى حالة إصابة الرقبة بالخشونة فمن الممكن استخدام كمادات المياه الباردة لتسكين الألم.

4: الحرص على استخدام حزام الأمان للوقاية من الحوادث والكدمات التى قد تتعرض لها.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]