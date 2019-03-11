فوائد اليوسفى على صحة الجسم والجلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى اليوسفى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومنها "مركبات الفلافونويد، فيتامين سى، مواد مضادة للأكسدة، الألياف، فيتامين أ)، وغيرها من الفيتامينات الأخرى المهمة لصحة الجسم. وبحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن فوائد اليوسفى هى:



اليوسفى

1: يعزز صحة البشرة ويحميها من الالتهابات والقرح، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا والجراثيم.

2: يعالج مشاكل الجهاز التنفسى ونزلات البرد والأنفلونزا والسعال والعطس، وذلك لاحتوائه على فيتامين سى، وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على الوقاية من الامراض ومحاربة الفيروسات.

2: يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والفيروسات.

3: يحتوى اليوسفى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل.

4: تناول اليوسفى يساعد على طرد السموم من الجسم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الضرورية لصحة الجسم.

5: يعالج الدمامل وحب الشباب ويحافظ على نضارة وجمال البشرة.



يوسفى

6: يحتوى اليوسفى على بعض المعادن والخصائص التى تعمل على تسهيل عملية الهضم وتحفيز إفراز العصارة الهضمية.

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7: يحافظ على صحة الكبد ويطرد السموم منه، كما أنه يحميه من الإصابة بالأمراض السرطانية.

8: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والمشاكل الصحية التى يساب بها مرضى القلب.

8: يحتوى اليوسفى على بعض المواد التى تساعد على استرخاء الأعصاب والتشنجات، كما أنه يزيل التوتر والقلق.

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