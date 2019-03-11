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اضرار حليب جوز الهند عند الافراط فى تناوله منها زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حليب جوز الهند من أفضل المشروبات ذات الفوائد الصحية ويستخرج من جوز الهند ويتميز بنكهته المميزة ومذاقه الرائع، وبالرغم من فوائد حليب جوز الهند والتى تشمل: تحسين الهضم والوقاية من الأمراض المختلفة وخفض ضغط الدم وفوائده فى تغذية الشعر والبشرة، إلا أن هناك أضرارا لتناول حليب جوز الهند عند الإفراط فى تناوله، بحسب موقع " only my health".

  أضرار حليب جوز الهند
اضرار حليب جوز الهند 1
أضرار حليب جوز الهند 
يحتوى على نسبة عالية من السكر

يحتوى جوز الهند على كمية كبيرة من السكر، حيث يحتوى 28 جراماً من جوز الهند المجفف وغير المحلى على 2.1 جرام من السكر، وتوصى جمعية القلب الأمريكية بتناول كمية أقل من السكر المضاف فى نظامك الغذائى اليومى لأنها تساهم فى السمنة.

اضرار حليب جوز الهند 3
حليب جوز الهند يحتوى على نسبة عالية من السكر
  عالى فى الدهون

يحتوى 28 جراماً من جوز الهند المجفف غير المحلى على 18.3 جرام من الدهون الكلية، منها 16.2 جرام من الدهون المشبعة، وتوصى جمعية القلب الأمريكية بألا تشكّل الدهون المشبعة أكثر من 7% من إجمالى السعرات الحرارية، أى حوالى 16 جراما للشخص الذى يتبع نظاما غذائيا يحتوى على 2000 سعر حرارى، كما أن الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول فى الدم، وبالتالى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة القلبية.

  زيادة الوزن

جوز الهند يمتلئ بالكثير من السعرات الحرارية أيضا، حيث إن تناول الكثير من جوز الهند، أو تناوله بانتظام يمكن أن يزيد من وزن الجسم.

ما هى اضرار حليب جوز الهند
أضرار حليب جوز الهند
الإسهال ومشاكل الهضم

جوز الهند عال فى الألياف الغذائية، ولكن الزيادة السريعة فى استهلاك الألياف يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات فى الجهاز الهضمى مثل الإسهال والغازات، لأن الجهاز الهضمى يجد صعوبة فى معالجة كميات كبيرة من الألياف.

من اضرار حليب جوز الهند
حليب جوز الهند قد يسبب الحساسية للبعض
ردود فعل تحسسية

بعض الناس يمكن أن يكون لديهم حساسية من جوز الهند، لذا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بحساسية من جوز الهند، فإن الطبيب قد يختبر لك ذلك.

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  ارتفاع الكوليسترول فى الدم

يمكن أن يسبب الإفراط فى تناول حليب جوز الهند فى ارتفاع مستويات الكوليسترول والتى يمكن أن تسبب انسدادا فى الشرايين، مما يؤدى إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية، ينتج مرض الشريان التاجى عن انسداد أو تضيق فى الشرايين التاجية التى تضخ الدم إلى القلب، لذا فإن الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على جوز الهند إذا كنت تعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم أو معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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