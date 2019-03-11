شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر الهضم هو شعور مختلف عن الامتلاء والألم، أو حرقة فى الجزء العلوى من البطن، وقد تكون علامات عسر الهضم غامضة، لكن يمكن أن تشمل التجشؤ، وحرقة المعدة، والانتفاخ، والغثيان والشعور بطعم حمضى فى الفم مع قلة الشهية.

عسر الهضم وفقا لتقرير الموقع الطبى emedicinehealth" قد يحدث بسبب العديد من الأسباب بما فى ذلك الظروف الطبية، والأدوية، والنظام الغذائى، ونمط الحياة، والإجهاد والقلق.

تشمل الاختبارات التى تشخص عسر الهضم اختبارات الدم، الموجات فوق الصوتية فى البطن، التنظير الداخلى، تنظير القولون، الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى للبطن.



عسر الهضم

أعراض وعسر الهضم الشائعة قد تشمل:

وجع فى البطن.

حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض المعدى.

شعور كامل بالانتفاخ.

غازات مفرطة مع التجشؤ.

انتفاخ البطن.

الغثيان مع أو بدون تقيؤ.

الشعور بطعم حمضى فى الفم.

الإمساك أو الإسهال.

قلة الشهية.

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إذا استمرت أعراض سوء الهضم أو ساءت، أو إذا كانت مصحوبة بفقدان الوزن بشكل غير مقصود أو وجود دم فى البراز أو صعوبة فى البلع أو عدم القدرة على تناول الطعام بسبب ضعف الشهية فيجب وقتها زيارة الطبيب لإجراء فحوصات طبية لتحديد السبب وطريقة العلاج.



عسر الهضم 1

عسر الهضم عادة ما يكون مرتبطا بمشكلة وظيفية فى الجهاز الهضمى، حيث يحدث هذا الخلل فى الجهاز الهضمى فى أغلب الأحيان بسبب الأمراض والأدوية وأسلوب الحياة.

ويمكن أن يؤثر التوتر والقلق على الجسم ويمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض عسر الهضم، ولأن عسر الهضم يمكن أن ينجم عن القلق أو نمط الحياة أو النظام الغذائى أو أى حالة طبية أخرى، فقد يكون من الصعب معرفة سببها.

وهناك بعض الحالات التى قد تسبب عسر الهضم وتشمل:

قرحة المعدة (قرحة المعدة أو الاثنى عشر).

مرض الجزر المعدى المريئى.

التهاب المرىء.

فتق الحجاب الحاجز.

حصوات فى المرارة.

الحمل خاصة فى الشهور الأخيرة.

التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن.

التهاب المعدة الحاد أو المزمن.

عدوى فى المعدة وتسمم غذائى.

متلازمة القولون العصبى.

الحساسية الغذائية (مثل عدم تحمل اللاكتوز).

مرض القلب والذبحة الصدرية والقلبية.

مرض الغدة الدرقية.



عسر الهضم

عوامل نمط الحياة التى قد تسبب عسر الهضم وتشمل:

تناول الكثير من الطعام وبصورة سريعة.

تناول الأطعمة الدهنية أو الدهنية أو التوابل.

تناول الكحول المفرط.

التدخين.

الإجهاد والتعب والقلق.

الإسراف فى شرب وتناول الكافيين.



عسر الهضم

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