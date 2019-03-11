شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حكة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة الجلد مشكلة يعانى منها الكثيرون دون معرفة الأسباب ورائها أو حتى طرق العلاج، وهى ظاهرة يصاب بها البعض فى إحدى أجزاء الجسم وتسبب الكثير من الإحراج، خاصة إذا كان الشخص الذى يعانى من هذه المشكلة خارج المنزل، ووفقا لموقع "medicinenet"، سنتعرف على علاج هذه الأزمة.

قدم التقرير المنشور بعض الأسباب المؤدية للإصابة بحكة الجلد، ومنها الإصابة بالطفح الجلدى وظهور بعض البثور المصاحبة لاحمرار فى الجلد، ويؤدى ذلك لإصابة الجلد بالجفاف المؤدى لظهور الجلد بمظهر غير لائق.

وأشار التقرير إلى أن حكة الجلد قد تكون فى بعض الأحيان علامة للإصابة بأحد الأمراض، ومنها الكبد والكلى وأمراض الدم، وأيضا قد تكون علامة لتعرض هذا الشخص للإصابة بالإجهاد والقلق والتوتر والاكتئاب ولا نستطيع أن ننسى أن هناك بعض الأشخاص يعانون من مشكلة كبيرة وهى الحساسية الغذائية، كما أن التعرض للدغات بعض الحشرات تتسبب فى زيادة حكة الجلد.

وأوضح التقرير أن علاج حكة الجلد من الأشياء البسيطة جدا، فهناك بعض العلاجات الموضوعية كالكريمات المرطبة أو التى تحتوى على مضادات حيوية، لتساهم بشكل كبير فى تخفيف من الحكة.

كما أكد التقرير ضرورة استخدام الماء البارد ووضعها على الجلد كنوع من أنواع الكمادات وهذا لتهدئة الحكة الجلدية التى يشعر بها المصاب، وأيضا عليك الاستحمام بالماء البارد ودهن الجسم بماء الورد والكريمات المرطبة، وذلك لتهدئة الجسم من الحكة.

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وهناك العديد من الطرق التى تقى الجلد من الإصابة بالحكة قدمها التقرير، ومنها، عند النزول فى أشعة الشمس الشديدة عليك وضع واقى الشمس لحماية الجلد، كما أيضا عليك تناول 2 لتر من الماء على مدار اليوم وذلك للحفاظ على رطوبة البشرة، وضع الكريمات المرطبة على البشرة من الأشياء المهمة على صحة جلدك، كما أيضا عليك القيام ببعض التحاليل المهمة لصحة جسمك والتى توضح إذا كنت مصابا ببعض الأمراض المزمنة كالكلى والكبد، ويجب توخى الحذر وعلاجها.

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