رجيم سريع لانقاص 4.5 كيلوغرامات خلال أسبوع واحد

إذا كنتِ تريدين خسارة 4 كيلوجرامات ونصف في أسبوع واحد؛ فأنتِ بحاجة إلى اتباع خطة فعالة، هناك بعض الحميات التي يقدمها الأطباء لهؤلاء الذين يريدون خسارة الوزن بشكل سريع، بهدف حضور مناسبة أو قضاء إجازة، لكن هذه الأنظمة لا يمكن الاستمرار عليها على المدى الطويل، هي مجرد خطوة تحفيزية؛ لأن أي شخص عندما يلاحظ خسارة وزن واضح، هذا من شأنه أن يحفزه للاستمرار وإجراء تغييرات أكثر استدامة على المدى الطويل.

لا ينصح بهذه الحمية إذا كان لديكِ تاريخ من اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية، كذلك عليكِ معرفة أن فقدان 4.5 كجم خلال أسبوع، لن تكون جميعها دهونًا، بينما جزء منها هو الماء المختزن بالجسم، والذي يسبب مظهر الوزن الزائد؛ لأن هذه الحمية تخفض مستويات الأنسولين وتجعل جسمكِ يتخلص من الكربوهيدرات المخزنة التي تربط الماء.

في ما يلي سبع خطوات يجب عليكِ اتباعها حتى تفقدي 4.5 كيلوجرامات خلال أسبوع واحد:

1. تناولي كربوهيدرات أقل وبروتينات أكثر

يمكنكِ خسارة 4.5 كيلو جرامات باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لبضعة أيام فقط، أظهرت الكثير من الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، هو وسيلة فعالة للغاية لفقدان الوزن وتحسين الصحة؛ لأنه يقلل من الماء المحتبس في الجسم، ومن ثم انتفاخ الجسم.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تناول كميات كافية من البروتين، يساعدكِ على الحد من الشعور بالجوع، توقفي عن تناول جميع الكربوهيدرات النشوية والسكريات خلال الأسبوع، استبدلي بها الخضروات منخفضة الكربوهيدرات، مع زيادة تناول البروتينات، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والسمك.

2. تناولي الأطعمة الكاملة

هذه الأطعمة غنية بالألياف، من ثم تناول كميات أقل من السعرات الحرارية دون الشعور بالجوع الشديد، خلال الأسبوع، يجب عليك التأكد من تناول الأطعمة غير المجهزة، وتجنب معظم الأطعمة المصنعة.

3. تقليل السعرات الحرارية

قد يكون الحد من استهلاك السعرات الحرارية أهم عامل عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن؛ لذلك، عدي السعرات الحرارية عن طريق تسجيل الأطعمة التي تتناولينها، تناولي الطعام فقط في الوجبات، توقفي نهائياً عن المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المجهزة والمضاف لها سكر، قللي جميع الوجبات الخفيفة ولا تأكلي أي شيء بعد العشاء.

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4. رفع الأوزان

ِممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لحرق الدهون وتحسين مظهرك، كما أنها تحسن عملية التمثيل الغذائي وتساعد على تحويل الدهون إلى عضلات، لا مانع من ممارسة هذه التمارين في المنزل، ولكن عليكِ اتباع الخطوات الصحيحة حتى لا تلحقي ضرراً بالعضلات.

5. كوني نشيطة خارج الصالة الرياضية

لحرق السعرات الحرارية الزائدة وفقدان المزيد من الوزن، يمكنكِ أيضًا زيادة نشاطكِ اليومي، إن التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل المشي أو ركوب الدراجات إلى العمل، أو صعود الدرج، أو المشي خارج المنزل، أو الوقوف أكثر أو حتى تنظيف المنزل، يمكن أن يساعدكِ على حرق الكثير من السعرات الحرارية.

6. الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو أداة أخرى فعالة لحرق الدهون، يفرض عليكِ تقليل كمية السعرات الحرارية؛ لأنه يحدّ من تناول الطعام في فترة معينة، مثل الصيام لمدة 16 ساعة، مع تناول الأكل خلال 8 ساعات فقط.

7. تقليل احتباس الماء

يمكن لعدة طرق أخرى مساعدتكِ على خفض وزن الماء، مثل تناول مشروب الهندباء المغلي، شرب كوبين من القهوة، وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم.