شكرا لقرائتكم خبر عن السرطان والقلب أمراض تصيبك لتناولك أطعمة بها زيت النخيل أعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت النخيل أحد أهم وأبرز الزيوت التى يتم استخدامها على نطاق واسع فى كل دول العالم، يستهلكه الجميع بطريقة أو بأخرى، فما لا يعلمه البعض أن الأطعمة المعلبة فى السوبر ماركت تحتوى على زيت النخيل، الطعام المقلى خارج المنزل يتم قليه فى زيت النخيل، وبالطبع ينتشر استخدامه بهذا الحجم لأنه زهيد الثمن مقارنة بالدهون والزيوت الأخرى، ووفقا لتقرير نشره موقع foodrevolution فإن هذا الزيت له منافع وأضرار وأطعمة يدخل فى تصنيعها لا بد من التعرف على جميع جوانبه.



زيت النخيل

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هذا الزيت يستخلص من أشجار زيت النخيل، يدخل فى تصنيع الصابون والمنظفات والوقود الحيوى ومستحضرات التجميل، يدخل أيضا فى تصنيع السمن النباتى والزيوت الخاصة بالتحمير، يدخل فى أطعمة لا تتخيلها، منها البيتزا والآيس كريم والطعام السريع، والدونات والكعك والمقرمشات والشيكولاتة وزبدة الفول السودانى، والخبز.



زيت النخيل

يحتوى على الكثير من العناصر منها مضادات الأكسدة وفيتامينe والأحماض الدهنية والفسفور والبيتا كاروتين، وعلى الرغم من كل هذه العناصر سالفة الذكر إلا أن زيت النخيل لا يعتبر زيتا صحيا بشكل عام، لأنه يحتوى على كم هائل من الدهون المشبعة تصل حد الـ50 بالمائة، وترجع أضراره أيضا إلى أن تنقيته وتصنيعه يتم فى درجات حرارة عالية مما يزيد من إنتاج الملوثات بداخله مما يساهم فى كثير من المشكلات الصحية أبرزها رفع فرص الإصابة بالسرطان وقد تتسمم الكليتين، فضلا عن أن دهونه مشبعة وهو ما يضر بنسب الكولسترول فى الدم ويعزز من النسب الضارة منه، ويعزز من نسب الأحماض المشبعة الدهنية فى الدم، ويؤثر سلبا على عظام الطفل ويعرقل نموها، يزيد فرص الإصابة بالتصلب في الشرايين وأمراض القلب.