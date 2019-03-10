شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدث التصاقات الأمعاء وما طرق العلاج المناسبة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون للإصابة بالالتصاقات فى أجزاء داخلية في الجسم، دون دراية منهم، ولكنهم يشعرون بأعراض واحدة تتمثل فى الألم الشديد فى أماكن متفرقة من الجسم حسب مكان الالتصاق.

ووفقا لتقرير نشره موقع " innovativegyn"، فإن الالتصاقات الداخلية هى عبارة عن ربط جزئيين من النسيج الخاص بأحد أعضاء الجسم حتى يصلون للإلتصاق، وقد يصل الأمر للجراحة لفك هذه الالتصاقات.

وهناك العديد من أنواع الالتصاقات، كيفما أشار التقرير، أولا التصاقات البطن والحوض والقلب والغشاء البروتينى، وهي الأكثر شيوعا وتحدث بشكل دائم للأشخاص الذين خضعوا للعمليات الجراحية فبنسبة كبيرة جدا يحدث الالتصاقات، وهناك نسبة ضئيلة يعانون من هذا الأمر دون الخضوع للعمليات الجراحية.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الحالات التى أصيبت بالالتصاقات دون الشعور بأى أعراض لذلك، أى بدون المرور بألم، ولكن من أهم الأعراض التي تشير إلي الإصابة بها هي ألم خلال حركة الأمعاء، فعند تناول الطعام يصاب الشخص بالألم الشديد ويكون ذلك في العديد من الأحيان مؤشر لوجود انسداد بالأمعاء، ولذا يجب المتابعة المستمرة.

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وعن أعراض الالتصاقات، أشار التقرير، إلي أنه في حالة الشعور بالم أثناء أخذ النفس يكون مؤشر لوجود الالتصاقات في الكبد، يحدث ألم شديد في الأمعاء يعد مؤشر لوجود لالتصاقات الأمعاء، والحل لعلاج هذا الأمر الذهاب للطبيب لأن بعض الحالات تخضع للعلاج الدواء والأخر للجراحة وذلك حسب درجة الالتصاقات.

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